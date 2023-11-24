杭州文化創意產業博覽會 商總：盼兩岸青年交流 創造合作商機

第十七屆杭州文化創意產業博覽會於11月23日開幕，全國商業總會秘書長劉守仁在「創意對話創意」—文創青年話未來交流活動表示，近年來文創產業在兩岸蓬勃發展，且數位科技一日千里，文創結合數位科技的應用面更廣泛，文創產業與數位科技的結合已密不可分，盼透過海峽兩岸及香港、澳門創意青年的交流、互動，產生新共鳴與思維，創造更多合作商機。

由於杭州近來在探索文創產業融合發展的新路徑新模式，為繼續推進與香港、澳門及台灣等地的文創產業融合發展，以及加強兩岸及港澳青年人才的創新交流與文創資源對接，本次文博會也舉行「創意對話創意」－文創青年話未來交流活動，探討如何更好推進兩岸在文化產業領域的融合發展，以及人才交流與資源對接，創造更多合作共贏的良機。

據了解，本次活動包括台灣商業總會秘書長劉守仁、中國商業聯合會副會長傅龍成、杭州市委宣傳部部務會議成員、市文創產業發展中心副主任周曄、杭州市人民政府台灣事務辦公室副主任餘聯科、中國文化（香港）集團有限公司董事長呂英傑等人皆與會參加。

劉守仁在會上表示，杭州市以數字經濟、平台經濟和部分高新產業快速發展，成為「中國數字經濟第一城」，本屆文博會聚焦數字文化中的「IP衍生」、「AI智能」等議題，融合AI智慧，藉由數位科技與古人互動，另結合近年來在兩岸文創領域倍受矚目的IP衍生品，可大幅提高產品生命周期，「都是兩岸未來極具合作潛力的項目」。

劉守仁指出，在後疫情時代，數位科技一日千里，文化創意結合數位科技的應用面更廣泛，不論是AR、VR丶區塊鏈、生成式AI等，文創產業與數位科技的結合早已密不可分。希望透過海峽兩岸及香港、澳門創意青年的交流、互動，產生新的共鳴與思維，也期望創造更多的合作商機。

劉守仁再提，台灣商業總會今年已成立77年，目前共有156個團體會員，下轄2,424個公會單位及超過164萬家企業，佔全台6成以上就業人口涵蓋百工百業，商業總會自2010年與杭州文博會簽訂展會合作協議，持續推動雙邊文創交流合作，2015年商總參展團展區最大規模曾籌組逾200家文創企業參會，盼未來每年將持續組團參展，推動兩岸文創交流活動。