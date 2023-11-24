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中國學大會上海論壇 馬凱碩：中未威脅美國 願與之合作

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
圖為新加坡前駐聯合國大使馬凱碩在24日世界中國學大會上海論壇會上獲頒中國學貢獻獎透過影像致詞。記者謝守真／攝影
圖為新加坡前駐聯合國大使馬凱碩在24日世界中國學大會上海論壇會上獲頒中國學貢獻獎透過影像致詞。記者謝守真／攝影

世界中國學大會上海論壇24日開幕，大陸國家主席習近平於大會開幕式上致上賀信表示，中華文明源遠流長，盼各國專家學者當融通中外文明的使者，推動文明交流互鑑。而新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）則在會上獲頒中國學貢獻獎致詞時指出，人類社會是命運共同體，中國並未威脅美國，反而願意與美國及其他大國合作，共同應對現今全球的挑戰。

本次世界中國學大會上海論壇在上海國際會議中心舉行開幕式，以「全球視野下的中華文明與中國道路」為主題，邀請400多位中外嘉賓共同探討中華文明的特性，包括中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正、中國社會科學院院長高翔等人皆與會出席。

習近平於賀信上指出，中國學是歷史中國之學，也是當代中國之學。中華文明源遠流長，與世界其他文明的交流互鑑中豐富發展。溯歷史源頭才能理解現實的世界，循文化的根基才能辨識當今中國，有文明的互鑑才能共同進步，盼各國專家學者當融通中外文明的使者，秉持兼容並蓄、開放包容，推動文明交流互鑑。

而馬凱碩則透過影片致詞稱，在當今世界情勢之下，全球首要任務之一是促進對於中國更為深入的了解。他說，只要對中國歷史稍加研究與了解，就能幫助美國及其他西方國家決策者消除對中國威脅的深刻恐懼。他認為，中國並沒有威脅美國，事實上中國反而願與美國及其他全球大國合作，從而共同應對迫在眉睫的全球挑戰。「今天的人類社會是命運共同體，這應當被視為人類創造更美好世界的巨大機會。」

此前，馬凱碩接受東方衛視訪問時曾表示，若中國不發展，那麼世界也不會發展，盼美國能學會與中國相處，而不是試圖遏止中國的發展。不過，他同時預測，中美之間的競爭將在未來10年加速，因為許多美國人希望美國能保持世界頭號大國地位，而他們相信保持的方法就是遏制中國。

鑑於此，馬凱碩提醒，全球應該為艱難時期做好準備，但與此同時，世界上大多數國家都不想在這場競爭中站隊於任一方。隨著越來越多的國家不願站隊，美國要能學會與中國相處，而不是試圖遏制中國發展。

據上海市人民政府新聞辦公室消息，上海自2004年舉辦第一屆世界中國學論壇以來，已累計與會中外專家學者達2741人次。本次除開幕式和主論壇外，將舉行四個平行分論壇分別為「觀念的疊進：思想、典制與器物所見中華文明」、「道路的探索：中國式現代化與中國道路」、「文明的互鑑：比較視野下的中華民族現代文明」及「學術的演進：代際傳承與範式轉換下的中國學」。

世界中國學大會上海論壇24日登場，在上海國際會議中心舉行開幕式，包括中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正、中國社會科學院院長高翔等人皆與會出席，同時大陸國家主席習近平於大會上致賀信。記者謝守真／攝影
世界中國學大會上海論壇24日登場，在上海國際會議中心舉行開幕式，包括中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正、中國社會科學院院長高翔等人皆與會出席，同時大陸國家主席習近平於大會上致賀信。記者謝守真／攝影

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