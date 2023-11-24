陸兒童肺炎升溫 黴漿菌抗藥性嚴重

大陸近期傳染病感染上升，尤其北方地區兒童肺炎上升趨勢廣受關注，官方近日已在記者會上坦承多種呼吸道疾病交織疊加，世衛組織已要求大陸提供更多資訊。

我衛生福利部疾管署副署長羅一鈞表示，大陸呼吸道病毒明顯升溫，黴漿菌、呼吸道融合病毒、流感都在流行，肺炎黴漿菌已出現嚴重抗藥性，如果沒做好源頭管理，恐怕讓細菌基因突變，問題加劇。他說，台灣呼吸道疾病整體趨勢下降，建議到大陸的民眾接種流感疫苗，並佩戴口罩，避免出現人潮擁擠場所，有症狀應就醫。

路透報導，世界衛生組織廿二日要求大陸提供呼吸道疾病增加及兒童聚集性肺炎相關資訊。世衛組織表示，十一月十三日大陸衛健委記者會上，官方將近期呼吸道感染增加的原因歸於新冠防控措施的取消，十一月廿一日則有報導大陸北方兒童出現聚集性肺炎情況，目前尚不清楚這些是否與當局先前報告的呼吸道感染整體增加有關。

世衛組織依據「國際衛生條例」機制，要求大陸提供更多流行病學和臨床資訊，以及兒童聚集性病例的實驗室結果，還要求提供有關已知病原體，包括流感、SARS-CoV-2、RSV和肺炎支原體（黴漿菌）近期傳播趨勢及當前衛健系統負擔的更多資訊。

據大陸衛健委官網消息，十一月十三日記者會上，衛健委發言人米鋒透露，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病已進入高發季節，「多種呼吸道疾病交織疊加」。