陸司法部長：抓緊推進「反洗錢法」等涉外立法

大陸司法部長賀榮23日在記者會上提到，在涉外法治工作上已經和有關部門一起做好對外關係法、外國國家豁免法、領事保護與協助條例等重要基礎性法律和法規的研究起草、審查修改工作，目前還有包括反洗錢法等一批涉外立法項目正在抓緊推進。

大陸國務院新聞辦公室23日上午舉行記者會，賀榮作出上述介紹，就涉外司法交流合作，她表示目前大陸已與86個國家簽署雙邊司法協助條約，與17個國家簽署移管被判刑人條約；年均辦理國際刑事司法協助請求300多件、民商事請求3,000多件。而目前大陸的律師事務所在35個國家和地區設立了180家分支機構，涉外律師有1.2萬多人。

而參與國際規則制定方面，大陸司法部國際合作局局長杜亞玲表示，官方推進上海合作組織成員國司法部長會議機制建設，也開展高級別法治外交，包含第七輪中德政府磋商、第八次中俄執法安全合作機制會議、第四次中德高級別安全對話等。

同時還與俄羅斯總檢察長、越南公安部部長、蒙古法律內務部部長、聯合國維也納辦事處總幹事兼毒罪辦執行主任等外賓就法治領域加強交流合作達成系列共識；做好中德、中法、中芬、中新（加坡）等機制性雙邊交流工作，落實上合組織撒馬爾罕峰會期間中白（俄羅斯）領導人雙邊會晤成果等。

官方表示，已進行兩批行政法規中有違公平條款的清理工作，第三批也將盡快公布，有助於營造穩定公平透明、可預期的法治化營商環境，官方也將會加快培養涉外涉港澳法治人才，目前正在加快建設國家級涉外法治研究基地，並建立司法行政系統涉外法治人才儲備庫，培養通曉國際法律規則、善於處理涉外法律事務的涉外法治人才。

此外，針對大陸民眾辦證長期存在的「證明」問題，中央依法治國辦秘書局局長劉長春指出，通過梳理，今年6月向社會公布了規範33類81項證明材料清單，刪減了不必要的證明材料116項，刪減證明達29.3%，「有效解決了證明『我是我、你是你』等循環證明、無謂證明的問題」。