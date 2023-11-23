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反制美菲聯合巡邏 共軍今明南海訓練

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
美菲廿一日起在南海臨近台灣海域展開為期三天的聯合海空巡邏。（路透）
美菲廿一日起在南海臨近台灣海域展開為期三天的聯合海空巡邏。（路透）

美國與菲律賓廿一日起在鄰近台灣的菲律賓北部海域，展開為期三天的聯合海空巡邏。大陸海事局網站則於同日發布航行警告，宣布解放軍廿二日及廿三日將在南海進行軍事訓練，期間船隻禁止駛入相關區域。

大陸相關軍事訓練及實彈訓練訊息，分別由海南省清瀾海事局、三亞海事局發出，時間從廿二日上午六時至傍晚六時卅分，及廿三日上午八時卅分至下午五時期間進行。

菲律賓總統小馬可仕廿一日在社交網站Ｘ發文稱，聯合海上和空中巡邏合作是一項重大行動，「證明我們致力於加強兩國軍隊在海上和空中巡邏方面的互通性」。路透指出，菲律賓此舉有可能進一步加深與中國大陸的緊張關係。大陸外交部發言人毛寧在昨日例行記者會中說，「中方已向菲美兩國表明了立場，菲美聯合巡邏不得損害中國的領土主權和海洋權益」。

菲律賓 小馬可仕 毛寧

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