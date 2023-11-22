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中國恒大債務危機尚未解…許家印在香港兩別墅遭接管 市值61億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國恒大董事會主席許家印。（圖/全景網）
中國恒大董事會主席許家印。（圖/全景網）

中國恒大債務危機尚未解決，12月4日將面臨清盤聆訊（清算陳述）的關鍵時刻，該公司董事會主席許家印香港兩間別墅，將於近日被債權人接管，兩間別墅市值超過港幣15億元（新台幣61億元）。

香港01報導，許家印早年斥資購入香港山頂布力徑10號三間洋房，其中B屋，去年11月被債務代理人接管，當時估值達港幣8.8億元。接管人本年初曾委託代理出售該別墅，然而未達意向價收回。

而這次被接管的山頂布力徑兩間別墅，是許家印「技術性離婚」的前妻丁玉梅近年住的10號C屋及E屋。也就說，許家印的三間別墅已都被接管。

報導引述去年11月8日，許家印的有關人士簽署的借貸文件，許家印將市值共約港幣15億元的10C、10E別墅，抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借港幣8.21億元。其中一間擔保公司，與「前妻」丁玉梅相關。

中國恒大在8月中的公告，將許家印妻子丁玉梅，稱為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，而非許家印配偶，有分析認為他們是「技術性離婚」。

中國恒大9月底在港交所發布公告，表示已接到有關部門通知，該公司董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

許家印 恒大 香港

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