閩台促融 推動標準互通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家市場監管總局近日出台支持福建建設兩岸融合發展示範區標準計量認證認可七條政策措施，聚焦標準、計量、認證認可領域，促進規則、規制、標準共通，助力兩岸融合發展。

中通社報導，其中，在進一步推動兩岸標準共通方面，支持福建建設兩岸標準共通服務平台，為台企開展標準化輔導，鼓勵兩岸產學研企共同制定兩岸共通標準，培養兩岸標準共通專業技術人才，支持台灣地區標準化專家參加有關技術工作組。

在加強兩岸碳計量技術交流與合作方面，發揮國家碳計量中心（福建）作用，開放共享碳計量資源，共同應對國際碳關稅政策壁壘。

在提升認證認可能力服務兩岸經貿融合發展方面，鼓勵和支持兩岸在福建共同成立合格評定機構，逐步推進兩岸互認進程，採信台灣認證機構有關認證結果。支持平潭綜合實驗區擴大對台灣方面認證結果的採信試點。

在促進閩台經貿深度融合方面，探索兩岸標準、計量、認證認可等領域的交流合作模式，在福建定期開展合作活動，豐富合作內容。

七條措施的出台，契合兩岸融合發展的現實需要，促進標準規則等共通，將讓愈來愈多的兩岸同胞使用同一份技術標準，落實同一套管理規範，不斷密切經貿融合，增進兩岸同胞福祉。

福建

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