拜習會後 俄國高層頻訪北京

美中拜習會甫結束，俄羅斯國家杜馬（國會下議院）主席維亞切斯拉夫．沃洛金昨已率團抵達中國大陸，展開三天的正式訪問。大陸全國人大委員長趙樂際昨與沃洛金會談指出，中俄雙方政治互信不斷鞏固，樹立了新型大國關係的典範，中方願與俄方加強涉外立法經驗等交流。

據央視報導，趙樂際在會談表示，中俄立法機構交往的高水準，是兩國關係戰略性特殊性的重要標誌。沃洛金稱，俄國堅定奉行一個中國原則，俄國國家杜馬各黨團一致支持不斷發展對中國友好關係。

俄羅斯衛星通訊社報導，沃洛金將與中方討論議會間合作及加強在經濟、安全、貿易等各領域的合作問題。

近期中俄互動頻繁，大陸國務院副總理丁薛祥廿日在北京與俄羅斯第一副總理別洛烏索夫，主持召開中俄投資合作委員會第十次會議，後者表示雙方本幣結算已達百分之九十五，雙邊貿易在冶金、糧食、設備和車輛方面有明顯進展，全年貿易額將突破兩千億美元。

丁薛祥則就深化投資合作提出四點建議，稱要不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵。

中俄執政黨對話機制第十次會議也在廿日舉行，大陸國家主席習近平致賀信表示，中俄關係經受住國際風雲變幻的嚴峻考驗，始終保持高水準發展，對實現全球穩定發展的戰略價值更加凸顯。