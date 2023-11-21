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阿根廷停止與中方合作？陸外交部：將是外交的嚴重錯誤

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。美聯社
大陸外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。美聯社

俄新社報導，阿根廷當選總統米萊的外事顧問戴安娜·蒙迪諾（Diana Mondino）20日接受採訪時，針對是否會支持並鼓勵對華貿易提問應詢稱，將停止與中國政府的合作。對此，大陸外交部發言人毛寧21日在記者會上回應表示，該言論與俄新社採訪內容有出入，並強調中阿雙邊關係呈現良好發展。

毛寧引述蒙迪諾在採訪中內容指出，外界對當選總統米萊的外交政策存在「誤讀」，沒有哪個國家可以脫離外交關係來發展經貿合作。如果阿根廷同中國或巴西這樣的大國斷絕聯繫，將是阿根廷外交的嚴重錯誤。中國是阿根廷的重要貿易夥伴，阿當選政府重視對華關係，特別是兩國間經貿合作。

毛寧指出，中國是阿根廷的第二大貿易夥伴、第一大農產品出口市場，雙方經濟互補性強，合作潛力巨大。中方願同阿根廷方面繼續共同努力，推動兩國關係行穩致遠。

此前蒙迪諾提及阿根廷不會加入金磚國家機制。毛寧也回應稱，金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作，維護共同利益重要平台，同時也是開放的平台，歡迎任何有意願的國家成為金磚大家庭的一員。

有「阿根廷版川普」之稱的極右翼自由主義經濟學家、國會眾議員哈維爾·米萊（Javier Milei）19日當選阿根廷新一任總統。據了解，他此前稱拒絕與中國、巴西與俄羅斯等國合作，並將加強與以色列和美國的關係，外界關注中阿關係未來會否生變。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯科學院拉丁美洲研究所副所長德米特里·羅森塔爾認為，應該把米萊此前的言論與其治國行動分別開來。拒絕主要經貿夥伴的中國，即使米萊也未必能做得出。最近幾周他針對中國的相關言論已變得較為謹慎。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎表示，新總統米萊的言論確實不利於中阿關係發展，但阿根廷的長期外交政策也不是某一領導人上台後就能徹底推翻的。

阿根廷 毛寧 俄羅斯

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