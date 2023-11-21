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陸外交部證實 G20線上峰會再由李強出席

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為大陸國務院總理李強今年9月7日在印尼雅加達出席第18屆東亞峰會資料照。新華社
圖為大陸國務院總理李強今年9月7日在印尼雅加達出席第18屆東亞峰會資料照。新華社

大陸外交部發言人毛寧21日宣布，應印度政府邀請，大陸國務院總理李強將於22日出席二十國集團領導人線上峰會。

李強此前在9月已出席在印度舉行的二十國集團領導人峰會，當時也是習近平任大陸國家主席以來首度缺席。

李強在9月峰會期間與美國總統拜登，以及義大利總理梅洛尼、歐盟委員會主席馮德賴恩、英國首相蘇納克、歐洲理事會主席米歇爾等多位歐洲領導人會面和交流。

印度外交部18日發布公告稱，G20線上峰會將於22日舉行。包括非盟主席在內的G20所有成員領導人、9個嘉賓國領導人和11個國際組織負責人均受邀出席。「俄羅斯-1」電視台稱，久未與西方領導人同台的俄總統普亭也將參與該峰會。

據了解，G20線上峰會將推進新德里峰會的關鍵成果/行動要點，並審查此後的發展情況；另，17日舉行的第二屆「全球南方國家之聲」線上峰會的審議情況也將納入討論。

環球時報引述《印度斯坦時報》報導指出，籌備峰會知情人士稱，此次線上峰會預計將討論巴以衝突和俄烏衝突。與9月的線下峰會不同，線上峰會預計將不會發布領導人宣言等成果文件。

印度 G20 李強

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