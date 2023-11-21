聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸國安部亮「九柄利劍」 反台獨赫然在列
大陸國安部21日發文表示，在2015年新《國家安全法》引領下，有20餘部國家安全專門立法接連出台，其中有九部法律在維護國家安全方面發揮了重要作用，堪稱「九柄利劍」。值得注意的是，反台獨的《反分裂國家法》也是其中一把劍。
文章列出九柄利劍：一部「國」字號法律的《國家安全法》；四部「反」字號法律《反間諜法》、《反分裂國家法》、《反恐怖主義法》、《反外國制裁法》等四部；加上四部冠上「安全」法律，包括《網路安全法》、《核安全法》、《生物安全法》與《數據安全法》等九部法律構成。
大陸國安部稱四部「反」字號法律，反的分別是專業間諜、台獨勢力、全人類公敵與霸權主義。在《反分裂國家法》中，大陸國安部指出，該法「強調一個中國原則，明確台灣問題的性質，主張以和平方式實現國家統一，保留以非和平方式制止分裂國家行為的規定，極大震懾了『台獨』分裂勢力，為依法維護國家主權和領土完整提供了有力武器。」
其中，《國家安全法》是一部統領國家安全各領域工作的基礎性、全局性、綜合性「母法」， 共7章84條，全面系統規定維護國家安全的任務、職責、制度、保障及公民、組織的義務和權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言