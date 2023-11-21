陸國安部亮「九柄利劍」 反台獨赫然在列

大陸國安部21日發文表示，在2015年新《國家安全法》引領下，有20餘部國家安全專門立法接連出台，其中有九部法律在維護國家安全方面發揮了重要作用，堪稱「九柄利劍」。值得注意的是，反台獨的《反分裂國家法》也是其中一把劍。

文章列出九柄利劍：一部「國」字號法律的《國家安全法》；四部「反」字號法律《反間諜法》、《反分裂國家法》、《反恐怖主義法》、《反外國制裁法》等四部；加上四部冠上「安全」法律，包括《網路安全法》、《核安全法》、《生物安全法》與《數據安全法》等九部法律構成。

大陸國安部稱四部「反」字號法律，反的分別是專業間諜、台獨勢力、全人類公敵與霸權主義。在《反分裂國家法》中，大陸國安部指出，該法「強調一個中國原則，明確台灣問題的性質，主張以和平方式實現國家統一，保留以非和平方式制止分裂國家行為的規定，極大震懾了『台獨』分裂勢力，為依法維護國家主權和領土完整提供了有力武器。」