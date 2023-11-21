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中共前駐美大使崔天凱：台灣問題對陸生死攸關

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
中共前駐美大使崔天凱。中新社
中共前駐美大使崔天凱。中新社

中美元首會晤上周在美國舊金山落幕，中共前駐美大使崔天凱表示，中美關係過於複雜，必須首先承認台灣問題是一個「對於中國人而言生死攸關的問題」、「沒有退讓餘地」，只有這樣才能取得真正的進展。

港媒南華早報昨報導崔天凱受訪內容，但報導稱，崔天凱接受採訪是在中美元首會晤前。他強調，台灣問題是事關國家主權、領土完整和國家統一的問題，這對中國人來說，是一個生死攸關的問題，沒有後退讓步的餘地；這關係到所有中國人的生死，所以必須做好準備，不惜一切代價捍衛國家主權。

崔天凱並稱，大陸方面將繼續尋求以和平方式完成統一，只要「一個中國原則」得到尊重，其他都可以談。但他也警告，在這個問題上，大陸方面能忍受被激怒的程度是「有限的」。

上海復旦大學國際政治教授沈逸昨也透過觀察者網撰文稱，這次中美領導人會晤，在台灣問題上也有重大突破，就是（要求）美方要有具體行動，包括停止武裝台灣、支持中國和平統一。他稱這在中美交往史上是一大步，由領導人非常鄭重地提出。

沈逸指出，原先美國對台灣問題的態度是所謂的「強調台灣問題的和平解決」，但是片面強調「和平」，在討論「解決」時含糊其詞，實際就是維持現狀，就是想讓兩岸長期合不起來和最終走向「和平分家」，從而確保美國最大的戰略主動。他說，這次中方給出了一個「直球」：美國不支持台獨，到底是真的還是假的？

美國 舊金山

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