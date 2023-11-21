一年流失萬人 香港現公務員荒

港府公務員事務局稱，過去一個財政年度，香港有逾萬名公務員流失。香港立法會議員稱，香港公務員辭職比率顯著上升，關注公務員人手長期不足。

香港立法會一委員會昨討論公務員編制和流失數字。港府公務員事務局承認，上個財政年度有逾萬名公務員流失，包括五八○○名退休公務員，辭職占整體編制百分之二點二，與前一年度相若。截至三月底，非首長級人員編制與實際人員相差一萬八千人。

港府說的財政年度，通常指每年四月一日至翌年三月卅一日。而香港長期以來有「十八萬公務員」之說，按港府公務員事務局統計至今年六月卅日的實際人數，不包括法官及司法人員、廉政公署人員和駐香港以外地區的香港經濟貿易辦事處在當地聘請的人員，香港公務員總數為十七萬二七三五人。

香港立法會委員會議上，港府公務員事務局長楊何蓓茵承認，編制和實際人手有落差是不理想，已大力進行招聘，亦要求部門加快招聘流程。至於無償加班，她相信公務員不會介意因緊急情況而短暫加班，局方已要求部門精簡工作流程，亦給予部門彈性聘請非公務員。

楊何蓓茵又稱，現時在試用期內辭職的公務員占辭職總數約四成，估計是因為新世代畢業生希望獲得不同經驗，或嘗試不同工種而辭職，局方會盡力留住有能力的年輕人。

針對離開的公務員，楊何蓓茵披露有逾五百名非公務員雇員拒絕宣誓。香港政府二○二一年引入規定，要求獲聘或續約的政府合約雇員，須宣誓擁護基本法及效忠香港特區政府。在全職非公務員政府雇員中，有一四九名拒絕簽妥及交回有關聲明，亦有三八六名兼職員工拒絕交回聲明，所有人都已離職。