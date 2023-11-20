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澳洲指責陸艦操作不當致澳潛水員受傷 陸國防部：完全不是事實

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中國大陸國防部新聞發言人吳謙。（中新社）
中國大陸國防部新聞發言人吳謙。（中新社）

澳洲指責中國軍艦在日本專屬經濟區的國際海域，因為操作「不安全和不專業」，導致澳海軍潛水員受傷。大陸國防部20日晚間聲明，此說法完全與事實不符，中方對此堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。

大陸國防部發言人吳謙大校以答記者問的方式聲明指，澳方言論與事實完全不符，近日，澳「圖文巴」（亦譯土烏巴）號護衛艦位中國東海附近海域活動，中國軍隊「寧波」號驅逐艦依法依規採取跟蹤監視、識別查證等處置措施。

期間，中方艦艇嚴格遵守《海上意外相遇規則》《國際海上避碰規則》等國際規則，與澳艦保持了安全距離，沒有進行任何可能影響澳方潛水作業的活動。

吳謙說，中日在有關海域沒有劃界，不存在中方軍事活動位於或者進入日本專屬經濟區的說法。「我們敦促澳方尊重事實，停止對華魯莽的、不負責任的指責，多做有利於增進雙方互信積累的事，為兩國兩軍關係向好發展營造積極氛圍」。

澳洲國防部長馬勒斯18日表示，11月14日，澳洲遠程護衛艦「土烏巴艦」正在日本專屬經濟區進行潛水作業，以清除螺旋槳上的漁網。儘管澳洲軍艦通知中國軍艦他們正在進行了潛水作業，但一艘中共解放軍的海軍驅逐艦仍接近土烏巴艦，並以構成安全風險的方式操作其艦載聲納。馬勒斯補充說，醫療評估發現潛水員受到的輕傷，可能是驅逐艦的聲納造成的。

澳洲總理艾班尼斯今天（20日）在接受澳洲天空新聞訪問時表示，這起事件造成1人受傷，也顯示出兩國軍方之間需要建立「溝通護欄」。

艾班尼斯說：「中國軍艦這樣做很危險、不安全、不專業。」艾班尼斯表示，這起事件已透過「所有正常管道」被提起。但他沒有透露在亞太經合會與習近平的私人會晤中，是否討論了此事。

艾班尼斯補充說：「這些事件的後果是它們確實損害了兩國關係。這肯定是一個造成損害的事件。我們已經向中國明確表達了這一點。」

艾班尼斯 澳洲 國軍

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