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習近平和馬克宏談以哈 央視：中法都認為兩國方案是出路

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
法國總統馬克宏（右）曾於今年四月訪問中國大陸，他於20日下午，與中國大陸國家主席習近平（左）通電話。法新社
法國總統馬克宏（右）曾於今年四月訪問中國大陸，他於20日下午，與中國大陸國家主席習近平（左）通電話。法新社

正值阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長聯合代表團訪問中國大陸，尋求斡旋以巴局勢之際，大陸國家主席習近平20日下午也和法國總統馬克宏通電話，就以巴衝突交換意見。據央視報導，兩國元首都認為，當務之急是避免巴以局勢進一步惡化，尤其是不能出現更嚴重的人道危機，「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的根本出路。

據央視報導，20日下午，習近平與馬克宏通電話。習近平提到，馬克宏4月訪問中國以來，中法各層級交往快速恢復，各領域合作紮實推進，取得不少成果，2024年，兩國將迎來建交60周年。

習近平說，中方願和法方保持高層交往，開好中法高級別人文交流機制新一次會議，推動教育、文化、科研等合作取得新進展，促進兩國人民友好往來。

習近平表示，讚賞法方積極參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇和第六屆中國國際進口博覽會，樂見更多法國產品進入中國市場，歡迎更多法國企業來華投資，希望法方為中國企業赴法投資提供公平、不歧視的營商環境。

習近平稱，中方願和法方加強在聯合國等多邊機構合作，中歐應該堅持做互利合作的夥伴，希望法方為推動中歐關係積極發展發揮建設性作用。另， 中方願和法方一道，對外發出中法攜手應對氣候變遷的有力訊號，推動聯合國氣候變遷杜拜大會成功。

據中方發布，馬克宏表示，願和中方密切高層交往，深化經貿、航空、人文等領域交流合作，願和中方就聯合國氣候變遷杜拜大會密切溝通，並持續合作應對氣候變遷、生物多樣性保育等全球性議題，願推動歐盟和中國以相互尊重、互利合作精神進一步發展全面戰略夥伴關係。

據央視報導，兩國元首就巴以衝突交換了意見。兩國元首都認為，當務之急是避免巴以局勢進一步惡化，尤其是不能出現更嚴重的人道危機，「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的根本出路。雙方同意，就共同關心的國際地區問題持續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

馬克宏 習近平 氣候變遷

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