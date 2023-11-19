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陸艦逼近使潛水員受傷 澳批不專業

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
澳洲政府指控解放軍驅逐艦「不安全、不專業」的逼近澳洲軍艦，使澳洲潛水員受傷。圖為澳洲海軍遠程護衛艦「圖文巴號」。（取自澳洲皇家海軍官網）
澳洲政府指控解放軍驅逐艦「不安全、不專業」的逼近澳洲軍艦，使澳洲潛水員受傷。圖為澳洲海軍遠程護衛艦「圖文巴號」。（取自澳洲皇家海軍官網）

澳洲總理艾班尼斯訪問中國大陸後不到兩周，澳洲政府指控，十四日在日本附近國際水域，解放軍船艦迫近澳洲軍艦並操作艦載聲納，令一名澳洲潛水員受傷，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯批評這是一件「不安全和不專業的互動」，中澳好不容易回溫的關係面臨挑戰。

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，澳洲皇家海軍遠程護衛艦「圖文巴號」十四日在日本專屬經濟區，執行潛水行動清除螺旋槳的漁網時，一艘在附近的解放軍海軍驅逐艦「寧波號」（DDG-139）逼近並操作其艦載聲納。據稱，潛水員後經醫學評估證實耳朵受輕傷，很可能是由聲納脈衝造成。

報導指出，「圖文巴號」當時正在日本附近的國際水域執行任務，以支持聯合國執行制裁任務。馬爾斯稱，澳洲護衛艦多次向該地區的船隻發出潛水作業正在進行的警告，「儘管承認了圖文巴號的通訊，但這艘解放軍船隻仍靠近至更近的距離」。

馬勒斯表示，澳洲政府已向中國政府表達了嚴重關切。他批評解放軍艦進行了「不安全和不專業的互動」，並稱希望大陸在內的所有國家以專業和安全的方式運作軍隊。他還說，澳洲軍方船隻「幾十年來」一直在該地區進行海上監視活動，並按照國際法行事。

報導指出，雖然這艘護衛艦位於國際水域，但它仍位於日本專屬經濟區內。該船當時正駛往日本。

澳洲 日本 解放軍

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