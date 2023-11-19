兩岸觀策／習近平的統一「時間表」

各界高度關注拜習會中雙方就台灣議題的表態，其中，美國官員轉述，習近平否認有所謂二○二七年或二○三五年武力攻台計畫。新華社通稿指出，習近平要求美方停止武裝台灣，還呼籲「支持中國和平統一」。

若與去年印尼拜習會相較，這次中方披露的涉台內容其實更精簡，但也更白話。例如這次未提及「中美三個聯合公報」，但直接要求美國停止武裝台灣，用詞更強烈。去年北京通稿中，美方除了表達不支持台獨，還有不支持兩個中國、一中一台，今年則未見後者。

去年拜習會上，習近平大篇幅強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。今年不再重複這些既定立場，而是直接呼籲美方支持中國和平統一，並聲稱「中國終將統一，也必然統一」。

外界多放大和聚焦習近平否認兩個攻台的「時間點」，然而，無論有多少人相信習的說法，都不代表習的心中沒有解決台灣問題、實現兩岸統一的「時間表」。

不能忽略的是，美國官員的轉述還提到，習近平表示，「某一時刻」中方必須朝著總體解決問題邁進；習希望和平統一，但緊接著就提出有可能動用武力的條件。

倘若美方轉述正確，習近平所謂的「某一時刻」，無疑就是解決台灣問題的時間表，或啟動進一步促統的進程。至於解決方式，和統仍是最高目標，但未放棄使用武力，動武條件在中共反分裂法中已敘明。

中共最近一次系統闡述統一方案，是去年八月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中共發表「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」，這是中共第三份就台灣議題發表白皮書，也是習近平任內首份對台白皮書，重要性不言而喻。

相較於前兩份對台白皮書，這次共提及一百二十多次「統一」，表達更堅定的「促統」立場，也成為習近平在中共二十大對台總體方略的基底。

再往前推，二○一九年一月二日，習近平在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上，提出探索「兩制」台灣方案；並倡議在九二共識基礎上，開展廣泛協商。

其實，習近平對解決台灣問題的急迫感，早在就任大陸國家主席的第一年就顯露出來。

二○一三年十月六日，在印尼出席ＡＰＥＣ會議的習近平與蕭萬長在峇里島會晤時強調，「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去」。習當時還說，願意在「一個中國框架內」，就兩岸政治問題與台灣方面進行平等協商，作出合情合理安排。

分析習近平的對台思維，也不能忽略他在上任之初提出的「中國夢」內涵，在其核心目標「兩個一百年」中，二○四九年中共建政百年要最終實現中華民族偉大復興。兩岸統一被認為是習近平「中國夢」的應有之義。

總之，習近平雖然否認攻台的兩個時間點，但從習上任以來對台方針並未改變，除了堅定反獨，未來更會加強「促統」力道，也從未放棄武力選項。台灣沒有誤判的空間和條件。

拜習會暫時緩和了美中關係，也讓台海情勢有了一絲喘息機會，但緊接而來的台、美大選，以及瞬息萬變的國際情勢，美中關係暖風可維持多久，有待觀察。