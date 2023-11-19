美中恢復軍事對話 陸學者：不指望能解南海分歧

「拜習會」宣布雙方恢復軍事高層對話管道，是最重要成果之一，不過，大陸學者強調不應指望這些管道能解決在南海地區軍事行動的根本分歧，而恢復軍事對話也不會加快北京任命新防長的進度，仍取決於大陸內部政治進程。

「拜習會」宣布恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、開展中美兩軍戰區領導通話。港媒南華早報援引大陸清華大學國際安全與戰略研究中心高級研究員周波分析指出，大國不進行對話是有問題的，但不應指望這些管道能解決在南海地區軍事行動的根本分歧。

對美軍抵近大陸偵查與共軍攔截，他說「如果不想發生事故，要麼不要來，要麼減少航次」，「當你想來中國但又不想發生意外時，那就是雙重標準，這很難實現」。

周波也認為，雙方恢復軍事對話機制，不會加快北京任命新防長的進度，這主要仍取決於大陸內部政治進程。

澳洲新南威爾斯大學坎培拉校區副教授張劍表示，人們不應該對雙方恢復軍事互動抱有太大希望，認為就不會有誤判或其他風險的可能性。他預計美國或中共的行動不會並發生重大變化，且如果關係變得緊張，美軍和共軍之間的對話可能會再次中斷。

目前共軍與美軍都未宣布拜習會恢復的軍事溝通管道何時將舉行。日前在印尼舉行的東協防長擴大會議上，共軍中將景建峰派出代表團出席，官方指出會議期間「代表團還與有關國家代表進行了溝通交流」，但未提及究竟與誰交流；而美國國防部則已表示，由於大陸沒有防長，也未派與奧斯丁相同級別的代表，故不會安排雙方會面。

遭美國制裁的大陸前國防部長李尚福在今年三月上任，十月廿四日遭大陸全國人大常委會免去防長與國務委員職務，背後原因不明，李尚福自八月底以來就沒有公開露面。