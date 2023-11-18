台港文化合作論壇未依序在港舉行 策進會：明年再接洽

第11屆台港文化合作論壇18日在台東登場，而照順序本屆論壇應該在香港舉行，但本屆仍是在台灣舉行。對於活動未照輪在香港舉行，策進會向本報表示，因活動籌劃需時，為在年底前順利舉行，乃決定先由我方舉辦，「明年再視情與港方接洽辦理方式」。

財團法人台港經濟文化合作策進會18日發布新聞稿，指出「2023台港文化合作論壇-藝術X地方」，11月18日在台東舉行。陸委會副主委兼策進會董事長詹志宏表示，首屆「台港文化合作論壇」係於民國100年（2011年）與港方「港台經濟文化合作協進會」在香港共同舉辦，其後分別在台灣及香港辦理。

詹志宏說，論壇今年已邁入第11屆，為台港的文化專業人士建立交流互動平台，協助相關文化及文創產業創造合作機會，成果斐然。展望明年，在既有基礎上，持續為台港文化交流與合作發掘新契機。

公開資料顯示，台港文化合作論壇原是年年舉辦，也是近年極少數仍在運行的台港半官方交流機制之一，第九屆論壇在2019年9月6日於香港西九文化區戲曲中心舉行； 2020年12月的第十屆論壇則在高雄衛武營登場，不過當時因為新冠肺炎影響，香港人士無法參加。而本屆論壇原定於9月3日舉行，不過因為颱風而延後至今。

照理說，第十一屆論壇應該是2021年在香港舉辦，不過卻是到今年才在台灣舉辦；換言之，論壇已經是時隔近3年重啟，但並未遵循台港輪流舉辦的慣例。

為何延期又沒有依序在香港舉辦？箇中原由，策進會18日晚間向本報記者表示，「台港文化合作論壇」因疫情暫停辦理，今年台港2月下旬始開放邊境，因活動籌劃需時，為在年底前順利舉行，乃決定先由我方舉辦，並邀請多位香港知名學者專家來台與會，明年再視情與港方接洽辦理方式。

而策進會最新提交給立法院的2024年預算案，也提到會「辦理台港文化合作論壇」，但並未明言，是在台灣抑或香港舉行。另據總統府公報消息，2021年度策進會曾於專項業務編列46萬元，預計赴港參加第11屆港台文化合作論壇，但因當時全球疫情，民進黨籍立委黃世杰、王美惠、湯蕙禎提案凍結該預算，要求等到疫情舒緩後，向立法院內政委員會提出書面報告始可動支。

我方與港、澳的半官方與官方聯繫，近年受到兩岸關係惡化與政府「撐香港」等因素影響而一度趨於緊張。不過近期似乎已趨緩，詹志宏日前在「好友港節」活動受訪時，透露台港官方交流「有進步」，目前聯繫「都已經比以前更直接、更有效率」，層級則涵蓋「以往的對口單位、對口人員」。