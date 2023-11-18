台港文化人齊聚台東 交流藝術結合地方的策展經驗

第11屆台港文化合作論壇18日在台東登場，本次論壇以「藝術與地方」為主題，由台港兩地的文化工作者彼此分享經驗，如何結合藝術與地方特色，產生出更具意義的策展價值。

台港文化合作論壇由台港經濟文化合作策進會與陸委會共同舉辦，策進會董事長詹志宏出席活動致詞時指出，論壇為台港文化專業人士建立起交流互動平台，協助相關文化及文創產業創造合作機會，將持續為台港文化交流與合作發掘新契機。

本次論壇邀請台港兩地文化工作者就「藝術與地方」主題，分享自身策展經驗。台灣方面，由南迴藝術季策展人吳淑倫、縱谷大地藝術季策展人歐陽穎華，以其策展經驗說明如何透過地方藝術節活絡農村產業與經濟，共創地方產業良善循環及實際產值。另外邀請深受台灣東部自然美景吸引，從香港移居台東多年的藝術家葉海地，分享其大地藝術節的創作理念。

香港方面，香港丁穎茵就香港南ㄚ島如何透過藝術家駐村及社區協作，促成藝術家與當地社群連結，從地方知識與文化角度出發，探討地方藝術節如何回到地方，並省思在地文化的多樣性；香港藝術創作者鄭志明則分享了「香港藝術家營運的藝術空間與其承傳」，說明過往協助香港藝術家駐村創作的經驗，並介紹香港各式創作展覽場地與運用情形。

詹志宏表示，台港兩地的文化各有優勢與擅場，香港過去以國際化著稱，如香港藝術節已辦理51屆，歷史非常悠久；香港巴賽爾藝術展也是世界級的文化盛事。而台灣的東海岸大地藝術節，在海岸風景區內結合自然地景及空間進行創作，展現東海岸特有的大地閒暇與生活美學，已經成為台灣最具代表性的藝術慶典之一，本屆論壇安排在人文景觀豐富的台東辦理，可以深入探索藝術節多元的策展風貌。