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以巴衝突敏感時刻 解放軍淄博、荊州艦阿拉伯海實彈射擊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
11月16日解放軍海軍參演中巴「海洋衛士-3」聯合演習的淄博艦，在阿拉伯海進行主砲實彈射擊。 截自《央視軍事》微博號
11月16日解放軍海軍參演中巴「海洋衛士-3」聯合演習的淄博艦，在阿拉伯海進行主砲實彈射擊。 截自《央視軍事》微博號

依據大陸央視軍事頻道的微博公眾號《央視軍事》消息，當地時間16日，中國與巴基斯坦的「海洋衛士-3」聯合演習海上聯演階段圓滿結束。在微博公眾號上的影片中，參演的解放軍海軍052D型飛彈驅逐艦「淄博艦」的一位官兵潘星宇表示，這是淄博艦首次在阿拉伯海這樣的陌生海域，開展主砲實彈謝擊訓練。

而其文字訊息則指出，在實彈射擊演習中，中國海軍淄博艦率先開火，命中標靶。隨後，巴基斯坦海軍「沙賈汗號」護衛艦和我荊州艦也相繼完成主砲射擊。此外，中巴雙方還舉辦了紅藍模擬對抗、直升機甲板互降訓練等。

阿拉伯海位於巴基斯坦、安曼及葉門、印度所挾的海域，扼波斯灣及亞丁灣等重要石油及貨物航運航道。在以色列與巴勒斯場抵抗組織哈瑪斯衝突仍在持續進行的敏感時刻，中國解放軍的軍艦在此演習，似在釋放一定的政治意涵，表明中國的海軍軍力可以投放在中東附近。

依據大陸國防部16日在其官方網站上轉發《解放軍報》的報導，11月14日，中巴「海洋衛士-3」海上聯合演習由港岸交流階段轉入海上聯演階段。當天上午，兩國參演艦艇陸續駛離巴基斯坦卡拉奇港，前往阿拉伯海北部海域。

離港後，解放軍海軍淄博艦、荊州艦、千島湖艦和巴海軍艦艇「沙賈汗號」等6艘艦艇組成編隊，一同前往目標海域。按計劃，我海軍臨沂艦與巴「賽義夫號」護衛艦開始執行海上聯合巡航任務。

「海洋衛士-3」海上聯演實兵演練首日，中巴雙方參演兵力圍繞臨檢拿捕、防空通訊、聯合反潛等內容展開演練。其間，雙方艦艇輪流擔任指揮艦，並互派觀察員上艦觀摩演練組織與實施。

而《央視軍事》微博號上釋出的影片則顯示，16日演習轉為實彈射擊，淄博艦、荊州艦與巴基斯場的沙賈汗艦組成單縱隊轉入戰鬥航向，淄博艦率先開火射擊命中靶標，另兩艦隨後相繼開火完成主砲射擊。

淄博艦是解放軍海軍的052D型飛彈驅逐艦，滿載排水量達7500噸，擁有64個垂發系統，荊州艦則是054A型驅逐艦，滿載排水量4000噸，擁有32個垂發系統。

大陸國防部稱，這是中巴海軍第3次舉辦「海洋衛士」系列演習。2020年和2022年，雙方曾在阿拉伯海北部海域、上海附近海空域舉行「海洋衛士-2020」和「海洋衛士-2」聯合演習。

11月16日中巴「海洋衛士-3」聯合演習在阿拉伯海演練直升機甲板互降演練。 截自《央視軍事》微博號
11月16日中巴「海洋衛士-3」聯合演習在阿拉伯海演練直升機甲板互降演練。 截自《央視軍事》微博號

海軍 演習 解放軍

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