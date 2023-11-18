蘇起憂 兩岸「民族主義對決」成形

拜習會已於舊金山落幕，台北論壇基金會董事長蘇起認為，拜登警告北京不要干預台灣選舉，可能就是暗指「不要像上次那樣」。二○○八年初共軍南京、廣州軍區動員，準備民進黨連第三任（謝長廷當選）就會對台動武。但他強調，當時的共軍動員，民進黨政府完全沒跟民眾、在野黨說明。

文化大學國家發展與中國大陸研究所等單位昨天舉辦「習近平第三任內的機遇與挑戰」研討會，多名學者對兩岸關係表達憂慮和悲觀。

蘇起表示，他曾向前國防部長蔡明憲求證，扁政府卸任前，美國跟台灣情報都顯示共軍南京、廣州軍區動員，「準備萬一謝長廷選上要打」，至少要對金馬動手。他說，當年馬英九競選團隊循例接受國安局簡報，「完全沒提這件事情」。他強調，民進黨沒跟國內民眾講、國安局沒向在野黨講、美國也沒宣布，「老百姓在完全不知情情況下投票」。

蘇起認為，甫結束的「拜習會」是雙方關係「短暫性的去風險」，不是整體的改變。對美中台關係，他仍相當悲觀，他指出，自己現在寄望美中關係，美中關係要不改善，大陸就會覺得「不需要再等下去」。目前兩岸「兩個民族主義對決」形勢成形，美國對台「心有餘力不足」，中共政治局很多人都來過台灣，對台「要談有王毅，要打有何衛東」，這諸多嚴峻現象同時存在，從未有過，台灣則連「心理準備」都沒有。

文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民也對兩岸關係悲觀，他說，哈瑪斯主動攻擊以色列、烏克蘭主動刺激俄羅斯，是「大小強弱尖銳對峙的兩方，都是小的一方強硬」。這是非常令人擔心的一點。小的一方之所以強硬，是因為政治權力要保住，若不強硬的話，（在台灣則會被指控）「親中賣台」，也就沒有選票。

趙建民表示，西方國家對中國大陸負面的情緒很高，可是不管喜不喜歡中國大陸，國際上對中國的研究如火如荼，台灣對大陸的研究則是減低當中，「大陸是我們最大的對手也好，經濟的夥伴也好。廿年來，我們官員政務官好像沒有曾經訪問大陸，對於國家發展並不是一個很好的趨勢」。

美國北卡羅萊納州戴維森學院教授任雪麗則提到，裴洛西去年八月訪問台灣，中共馬上回以強烈的軍事行動，美國許多人、特別是關注中國的政策社群都感到「震驚」，意識到原本旨在幫助台灣的舉動，實際上反而危及台灣，因為訪問加劇北京的威脅感，使中共對台加大軍事壓力。