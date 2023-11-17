強化愛國主義教育 共軍將邀台胞參與迎回韓戰「烈士」

中共近年力推愛國主義教育，10月底大陸全國人大甫表決通過「愛國主義教育法」，最新消息指出，共軍將邀請台灣同胞，到瀋陽參加迎接韓戰「烈士」遺骸的儀式，藉以強化「愛國主義教育」。

據大陸退役軍人事務部17日公布的消息指出，其與南韓國防部就「第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接工作」達成一致，將於11月22日在南韓共同舉行共軍「烈士」遺骸裝殮儀式，11月23日舉行交接儀式，南韓方面將向大陸移交25位共軍「烈士」遺骸及相關遺物。

而央視軍事則引述退役軍人事務部褒揚紀念司副司長李敬先介紹指出，此次遺骸將由共軍空軍「運-20」運輸機負責載運，11月24日上午在瀋陽「抗美援朝烈士陵園」舉行安葬儀式。

李敬先強調，此次儀式與前面幾次相比，將做出幾個調整，包含將會邀請「黨和國家領導人」出席迎回儀式並講話，「進一步突出尊敬尊崇」，同時在去年邀請香港青少年代表的基礎上，「擬邀請澳門、台灣同胞代表等參加迎回安葬儀式，進一步加強愛國主義教育，凝聚民族情感」。

此外，儀式還將會增加中共代表「整理花籃緞帶」環節，安葬儀式禮兵任務改由共軍儀仗司禮大隊禮兵承擔，「增添儀式感、尊崇感」。

官方資料顯示，自從2014年至2022年大陸與南韓雙方已連續九次成功交接913位在南韓的共軍「烈士」遺骸及相關遺物。官媒新華社2022年9月曾報導，第九批遺骸迎回儀式，有兩位香港培僑中學學生受邀到現場觀禮，同時培僑中學當天特地組織一些班級收看現場直播，學校戶外大螢幕也同步播放，供學生課間休息時觀看。培僑中學是香港著名中學，早在兩岸分治初期就承認中共。

根據中共最新的「愛國主義教育法」，在涉台部分提到，「國家加強對推進祖國統一方針政策的宣傳教育，增強包括台灣同胞在內的全中國人民對完成祖國統一大業神聖職責的認識，依法保護台灣同胞的權利和利益，堅決反對『台獨』分裂行徑，維護中華民族的根本利益」。