俄烏戰爭與以哈衝突後...趙建民：對兩岸關係開始悲觀

近期國際局勢變遷，區域衝突迭起，而資深學者趙建民直言，他對兩岸關係開始悲觀，且越來越悲觀，尤其令人擔心的是，「大小強弱尖銳對峙的兩方，都是小的一方強硬」。他也直言，我方政務官不到大陸交流，官員不到大陸，對於國家發展並不是很好的趨勢。

文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民17日上午在集思台大會議中心舉辦的「習近平第三任內的機遇與挑戰」學術研討會時，就直言是兩岸關係最近開始悲觀，而且越來越悲觀。

他指出，中東的哈瑪斯主動攻擊以色列、烏克蘭主動刺激俄羅斯，呈現的是大小強弱尖銳對峙的兩方、敵對高漲的兩方對峙，「都是小的一方強硬，這是非常令人擔心的一點」。他分析，小的一方之所以強硬，是因為政治權力要保住，若不強硬的話，（在台灣則會被指控）「親中賣台」，也就沒有選票。

他分享自己疫情解封後到日韓、大陸等的交流，感覺到中國大陸快速崛起，西方國家民意對中國大陸負面的情緒很高，可是不管喜不喜歡中國大陸，國際上對中國的研究如火如荼，尤其南韓企業每年提供給北京大學300萬美元來舉辦北京論壇。

反觀台灣，他直言自己從事中國大陸研究超過40年，這幾年「感覺我們對中國大陸的研究的興趣好像是在減低當中」，這不是非常好的現象，我們官員政務官好像沒有哪一個20年內曾經訪問中國大陸，中國大陸是我們最大的對手也好，經濟的夥伴也好。「我們官員不到大陸，對於國家發展並不是一個很好的趨勢」。