中緬合作 再破緬北重量級詐團

盤據在緬甸北部果敢自治區的電信詐騙集團勢力龐大，有如另一個法外之地，隨著大陸與緬甸加大聯合執法力度，緬北電詐家族近日陸續被破獲，除了「四大家族」中已有幾名頭目遭捕，大陸公安機關日前對「明氏家族」等四名重要頭目進行公開通緝後，緬甸政府於昨天表示成功逮捕明國平、明菊蘭、明珍珍等三名主要成員，並移交給大陸公安機關。

綜合陸媒報導，緬北果敢「四大家族」分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。在果敢地區，「四大家族」控制所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事電信詐騙活動分子的靠山。至於明家，雖然不是四大家族之一，但勢力也非常強大。

大陸公安部刑偵局昨天發布消息指，緬甸政府十六日逮捕了明國平、明菊蘭、明珍珍，並已於大陸南傘口岸移交給大陸公安機關。與此同時，明家的首腦明學昌已獲官方證實自殺身亡。

公安部表示，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙犯罪窩點，公開武裝護詐，實施針對大陸公民的電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額龐大，並涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，情節極為惡劣、危害極為嚴重。

大陸公安機關相關負責人表示，將繼續對緬北電信網路詐騙犯罪集團緊盯不放。