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山東艦上周穿航 陸國防部：航艦穿台海將常態化

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
圖為共軍航空母艦山東艦。（圖／取自環球網）
圖為共軍航空母艦山東艦。（圖／取自環球網）

共軍山東號航空母艦動向近日受到日本防衛省關注，我國防部日前也證實，山東號航空母艦編隊八日沿台海中線以西由南向北航行。對此，在中美元首會晤剛結束之際，大陸國防部十六日表示，山東艦編隊赴相關海域進行訓練，是根據年度訓練計畫所做的例行安排，符合國際法和國際實踐，「中國軍隊將常態組織類似演訓活動」。

大陸國防部微信公眾號十六日發布，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛就近期涉軍問題發布消息。

據大陸國防部發布，就日本防衛省稱，山東艦等多艘共軍海軍艦艇在太平洋海域航行訓練，大批次艦載戰鬥機、直升機頻繁起降，及我國防部證實山東艦近日穿航台灣海峽，和「有分析認為」，這是山東艦首次在完成遠海長航後未返回駐地，而是進入台灣海峽繼續執行繞台航訓，張曉剛作出上述表示。

張曉剛說，近期，解放軍海軍組織山東艦編隊赴相關海域進行訓練，旨在錘鍊提高航母編隊體系作戰能力。

他表示，需要指出的是，這是根據年度訓練計畫所做的例行安排，符合國際法和國際實踐，「中國軍隊將常態組織類似演訓活動」。

國防部 日本 國軍

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