山西煤業公司惡火 奪26命

大陸山西省呂梁市永聚煤業公司辦公樓昨天早上發生嚴重火災，截至下午火勢撲滅，共釀成廿六人死亡、卅八受傷住院治療的慘劇。這起事故，驚動遠在美國舊金山出席中美元首會晤的大陸國家主席習近平。習近平指示，要求嚴肅究責，深入清查重點行業領域風險隱患，確實維護民眾生命財產安全和社會大局穩定。

大陸應急管理部通報，昨天上午七時許，山西呂梁市永聚煤礦一辦公大樓發生火災，造成重大傷亡。央視新聞報導，火災地點為永聚煤業有限公司聯建大樓，截至昨天下午二時四十四分，現場火勢已撲滅，搜救工作基本結束。

據大陸官媒發布，已送往醫院救治共六十四人，其中搶救無效死亡廿六人，住院治療卅八人。同時，永聚煤業火災事故多名責任人已被控制，相關責任人正在接受調查，起火原因也正在調查中。

面對這起突發嚴重事故，習近平隔海作出指示，要全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任，深入排查重點行業領域風險隱患，堅決遏制重特大事故發生，確實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

新華社報導，受習近平委派，大陸國務院分管高層官員已率有關部門負責官員前往現場，指導事故救援和應急處置工作。同時，大陸國務院總理李強也批示，要全力救治傷員，最大程度減少傷亡，妥善做好相關善後工作。

公開資訊顯示，永聚煤業有限公司，是山西東泰能源集團旗下企業，每年核定生產量為一百五十萬噸，員工總數八百多人，發生火災的為該企業的聯建樓，和礦井相通，地面共四層，包括工人綜合服務區、辦公區、調度中心等，起火點位於二層浴室，平時礦工會在此換洗衣物。

值得注意的是，陸媒披露，該公司曾於過去五年間，十一次受到行政處罰，事由包括違反汙染防治法、「未批先建」制度案等。