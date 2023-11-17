聽新聞
test
0:00 / 0:00

山西煤業公司惡火 奪26命

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
山西呂梁一煤礦公司辦公樓發生重大火災，已致廿六人遇難、卅八人送醫住院。（新華社）
山西呂梁一煤礦公司辦公樓發生重大火災，已致廿六人遇難、卅八人送醫住院。（新華社）

大陸山西省呂梁市永聚煤業公司辦公樓昨天早上發生嚴重火災，截至下午火勢撲滅，共釀成廿六人死亡、卅八受傷住院治療的慘劇。這起事故，驚動遠在美國舊金山出席中美元首會晤的大陸國家主席習近平。習近平指示，要求嚴肅究責，深入清查重點行業領域風險隱患，確實維護民眾生命財產安全和社會大局穩定。

大陸應急管理部通報，昨天上午七時許，山西呂梁市永聚煤礦一辦公大樓發生火災，造成重大傷亡。央視新聞報導，火災地點為永聚煤業有限公司聯建大樓，截至昨天下午二時四十四分，現場火勢已撲滅，搜救工作基本結束。

據大陸官媒發布，已送往醫院救治共六十四人，其中搶救無效死亡廿六人，住院治療卅八人。同時，永聚煤業火災事故多名責任人已被控制，相關責任人正在接受調查，起火原因也正在調查中。

面對這起突發嚴重事故，習近平隔海作出指示，要全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任，深入排查重點行業領域風險隱患，堅決遏制重特大事故發生，確實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

新華社報導，受習近平委派，大陸國務院分管高層官員已率有關部門負責官員前往現場，指導事故救援和應急處置工作。同時，大陸國務院總理李強也批示，要全力救治傷員，最大程度減少傷亡，妥善做好相關善後工作。

公開資訊顯示，永聚煤業有限公司，是山西東泰能源集團旗下企業，每年核定生產量為一百五十萬噸，員工總數八百多人，發生火災的為該企業的聯建樓，和礦井相通，地面共四層，包括工人綜合服務區、辦公區、調度中心等，起火點位於二層浴室，平時礦工會在此換洗衣物。

值得注意的是，陸媒披露，該公司曾於過去五年間，十一次受到行政處罰，事由包括違反汙染防治法、「未批先建」制度案等。

火災 習近平

延伸閱讀

習近平否認有對台灣動武計畫 國防部：持續強化戰備

拜習會成果與分歧盤點 美智庫研究員：拜登就2議題取得巨大勝利

才出席拜習會…山西煤業大火釀26死 習近平隔海指示究責清查維穩

神救援！拜登為一事喊話「快去買花」 習近平尷尬：提醒得好

相關新聞

山東艦上周穿航 陸國防部：航艦穿台海將常態化

共軍山東號航空母艦動向近日受到日本防衛省關注，我國防部日前也證實，山東號航空母艦編隊八日沿台海中線以西由南向北航行。對此...

山西煤業公司惡火 奪26命

大陸山西省呂梁市永聚煤業公司辦公樓昨天早上發生嚴重火災，截至下午火勢撲滅，共釀成廿六人死亡、卅八受傷住院治療的慘劇。這起...

中緬合作 再破緬北重量級詐團

盤據在緬甸北部果敢自治區的電信詐騙集團勢力龐大，有如另一個法外之地，隨著大陸與緬甸加大聯合執法力度，緬北電詐家族近日陸續...

恐與台海連動…南海關係持續緊張 學者提醒須預作準備

美中、中菲在南海的緊張關係持續，學者今天指出，大國在南海的角力可能連帶影響台海；雖然台灣對於南海議題多處於被動，然而仍能...

共軍航母日前穿航台海 陸國防部：將常態組織類似演訓

共軍山東號航空母艦動向近日受到日本防衛省關注，我國防部日前也證實，山東號航空母艦編隊8日沿台海中線以西由南向北航行。對此...

習近平一定比江澤民成功？「1993，江同志的舊金山」網火了

「拜習會」受到全球矚目之際，近日，一篇題為「1993，江同志的舊金山」的文章在中國社交平台瘋傳，文章回顧時任國家主席江澤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。