快訊

謝祖武斷兒金援！還抽「有生」酬勞 謝展榮嘆：能活著就不錯

雙十一今年賣不動了？不是消費萎縮而是「折扣天天有」

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會砸百萬建「赴陸動態登錄系統」…僅0.19％民眾使用

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會「國人赴陸動態登錄系統」，成效不彰，近日受到立委關注。（圖／取自大陸委員會臉書）
陸委會「國人赴陸動態登錄系統」，成效不彰，近日受到立委關注。（圖／取自大陸委員會臉書）

陸委會「國人赴陸動態登錄系統」，自2023年1月上線以來，成效究竟如何，近日引起立委的關注。民進黨立委日前揭露，今年1到9月底，赴大陸的民眾共有117萬2,197人，但登錄該系統的僅有2,180人次、團體為100筆，登錄比率為0.19%，質疑陸委會政策形同虛設。

陸委會在臉書、Line等社交平台，多次「提醒」國人「赴陸有風險」，「非必要勿前往中國大陸」，若要前往，必須了解風險並於「國人赴陸動態登錄系統」登錄個人資訊。

不過，參照外交部旅外國人動態登錄系統使用比率約0.7%，原本的預估是「國人赴陸動態登錄系統」每年約有2至4萬人次（以每年400萬人次估算），目前僅約預期的十分之一。多位民進黨立委13日皆認為，陸委會動態登錄系統成效太差，要求陸委會加強宣導。不過國民黨立委陳玉珍則認為，「中華民國自由民主國家，出境為什麼要做登錄？去南非要登錄嗎？」

根據陸委會2022年底送到立法院的112年度預算評估報告，陸委會表示，考量現行國人赴其他國家及港、澳，已分別有外交部及該會所建置之相關登錄系統，國人赴陸部分則委請電信公司於國人入境中國大陸後，可接收到政府發送之緊急服務關懷簡訊；為更全面確保國人出境安全，「遇有緊急事件時，政府可於第一時間提供協助」，陸委會建置赴大陸登錄系統，估計經費約35萬元。

陸委會的「國人赴陸動態登錄系統」於2023年1月上線啟用。除了建置經費35萬元外，另外在2022年第四季到2023年第三季，陸委會總共花費74.1萬元在媒體刊登廣告宣傳「國人赴陸動態登錄系統」，此外還有發包給社群媒體廠商負責相關政策解讀的費用，總經費至少花了110萬以上。

至於2019年啟用的「國人赴港澳動態登錄系統」，2021年僅有47筆登錄，2020年則僅有201筆。根據香港、澳門官方旅遊部門統計，2020年訪港的台灣旅客有10萬5,140人次、訪澳旅客為10萬4,124人次，加總近21萬人次的港澳旅遊，僅有200餘筆登錄。

陸委會 外交部

延伸閱讀

【專家之眼】陸委會戰術撤退 但陸配參政還有激情戲

組團赴陸是否限額年前拍板 觀光署還原溝通始末

影／陸客開放又限制 許淑華：政府放不開「意識形態」

面對閩台融合陸委會只會喊統戰陷阱

相關新聞

陸委會砸百萬建「赴陸動態登錄系統」…僅0.19％民眾使用

陸委會「國人赴陸動態登錄系統」，自2023年1月上線以來，成效究竟如何，近日引起立委的關注。民進黨立委日前揭露，今年1到...

何時開放陸客來台？ 國台辦：等兩岸回正軌

蔡政府預計明年三月開放團客赴陸，但初期以每日兩千人次為限。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨始終都在政治算計。至於...

赴陸旅遊團人次限制 交長鬆口調整

交通部日前宣布明年三月解除赴陸禁團令，但初期限額每日兩千人次，引發旅遊業強烈反彈。交通部長王國材昨天鬆口表示，當初討論限...

迎合習近平高度重視國安 對岸搶設「國安系」培養碩博生

中共總書記習近平2012年上台後，就高度重視國家安全，並在2015年將每年4月15日訂為「全民國家安全教育日」。去年的中共二十大報告不僅首次將國家安全單列為一個篇幅進行闡述，整份報告出現「安全」和「國家安全」兩個詞彙的次數，也比歷屆中共黨代會的報告明顯增多。

邱太三批陸介入選舉

陸委會主委邱太三指出，台灣這次大選中共介選非常明確，國際人士包括美國拜登總統都希望中共不要介入台灣的民主政治的運作。他進...

拜習會 陸學者：中方將尋求拜登表達對一中的堅持

美中元首會晤即將於舊金山登場，台灣問題受關注，中國大陸國關學者時殷弘認為，中方將尋求讓美國總統拜登表達對一中政策的堅持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。