陸委會砸百萬建「赴陸動態登錄系統」…僅0.19％民眾使用

陸委會「國人赴陸動態登錄系統」，自2023年1月上線以來，成效究竟如何，近日引起立委的關注。民進黨立委日前揭露，今年1到9月底，赴大陸的民眾共有117萬2,197人，但登錄該系統的僅有2,180人次、團體為100筆，登錄比率為0.19%，質疑陸委會政策形同虛設。

陸委會在臉書、Line等社交平台，多次「提醒」國人「赴陸有風險」，「非必要勿前往中國大陸」，若要前往，必須了解風險並於「國人赴陸動態登錄系統」登錄個人資訊。

不過，參照外交部旅外國人動態登錄系統使用比率約0.7%，原本的預估是「國人赴陸動態登錄系統」每年約有2至4萬人次（以每年400萬人次估算），目前僅約預期的十分之一。多位民進黨立委13日皆認為，陸委會動態登錄系統成效太差，要求陸委會加強宣導。不過國民黨立委陳玉珍則認為，「中華民國自由民主國家，出境為什麼要做登錄？去南非要登錄嗎？」

根據陸委會2022年底送到立法院的112年度預算評估報告，陸委會表示，考量現行國人赴其他國家及港、澳，已分別有外交部及該會所建置之相關登錄系統，國人赴陸部分則委請電信公司於國人入境中國大陸後，可接收到政府發送之緊急服務關懷簡訊；為更全面確保國人出境安全，「遇有緊急事件時，政府可於第一時間提供協助」，陸委會建置赴大陸登錄系統，估計經費約35萬元。

陸委會的「國人赴陸動態登錄系統」於2023年1月上線啟用。除了建置經費35萬元外，另外在2022年第四季到2023年第三季，陸委會總共花費74.1萬元在媒體刊登廣告宣傳「國人赴陸動態登錄系統」，此外還有發包給社群媒體廠商負責相關政策解讀的費用，總經費至少花了110萬以上。

至於2019年啟用的「國人赴港澳動態登錄系統」，2021年僅有47筆登錄，2020年則僅有201筆。根據香港、澳門官方旅遊部門統計，2020年訪港的台灣旅客有10萬5,140人次、訪澳旅客為10萬4,124人次，加總近21萬人次的港澳旅遊，僅有200餘筆登錄。