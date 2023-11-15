中日同意就出口管制舉行工作會議

日本經濟產業大臣西村康稔在三藩市出席亞太經合組織（APEC）會議期間，與中國大陸商務部長王文濤會談約一個半小時。西村康稔表示，雙方已同意就出口管制舉行工作會議。

日本讀賣新聞援引西村康稔的話稱，日本和中國經濟貿易部長已同意建立一個在工作層面討論出口管制問題的框架。他說，將與中國官員進行堅定的討論，以建立建設性和穩定的日中關係。

報導稱，日本和中國經濟貿易部的高級官員將定期舉行會談，討論兩國之間的貿易問題。

美國去年對中國實施半導體出口管制後，中方今年8月起亦限制出口關鍵半導體原材料鎵和鍺，預計12月將限制石墨出口。

另，據大陸商務部公布，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在APEC部長會議期間，出席中國與《數位經濟伙伴關係協定》（DEPA）成員部級會議。

他表示，中國政府高度重視加入DEPA，積極推進加入進程，主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。中國加入DEPA工作組成立以來，中方與成員方持續開展各層級密切溝通，談判取得積極進展。中方願與成員方同心協力，加緊推進技術磋商，共同處理好重點條款和彼此關切，並努力探索數字經濟領域的務實合作。