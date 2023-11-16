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何時開放陸客來台？ 國台辦：等兩岸回正軌

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
國台辦發言人朱鳳蓮。聯合報系資料照／記者陳政錄攝影
國台辦發言人朱鳳蓮。聯合報系資料照／記者陳政錄攝影

蔡政府預計明年三月開放團客赴陸，但初期以每日兩千人次為限。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨始終都在政治算計。至於大陸屆時是否同步開放陸客來台？朱鳳蓮則說，兩岸關係回到和平發展的正確軌道，大陸居民赴台旅遊的榮景才會出現。

朱鳳蓮昨日在例行記者會上指出，民進黨禁止台灣旅行社經營赴大陸團隊遊已超過三年半。今年八月下旬，陸委會曾發布所謂「規畫」，聲稱恢復台灣旅行社組團赴大陸遊業務，業界需一個月準備期。「現在兩個多月過去了，民進黨當局仍然沒有解除禁令。」

朱鳳蓮接著說，「或許有人說，當時陸委會是說有條件開放。那麼請問，現在所謂的條件有變化嗎？如果沒變化，為什麼又說最晚明年三月能開放？如果能開放，為什麼還要讓島內旅遊業者再等五個月？」

她表示，由此可見，不管是所謂「條件」，還是開放的時機，民進黨當局始終都在政治算計，始終都在漠視旅遊業界和民眾呼聲和利益。

另，朱鳳蓮在記者會上還提到，最近一周（十一月五日至十一日），北京、上海等十四個城市執飛兩岸航線共五百八十班客運航班，運送旅客八萬四五二八人次。

她表示，目前兩岸航班、運量雖較疫情期間有所增長，但因航點非常有限，整體上兩岸往來仍有較大不便。希望台灣方面順應民意，盡快全面恢復兩岸空中直航、海上直航及「小三通」。

民進黨 陸委會 旅行社

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