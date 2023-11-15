快訊

直播／朱立倫、柯文哲、侯友宜政黨協商 請馬英九見證

「買房是賭博」台大教授當18年租屋族 學者教6年購屋計畫

愷樂神隱3年傳秘嫁醫生又離婚 返台謀復出演藝圈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻生太郎訪澳談日美澳團結抗中 陸駐日使館：強烈不滿

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎。(路透資料社)
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎。(路透資料社)

大陸駐日大使館發言人就日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前訪問澳大利亞期間，公開表示日美澳應團結一致，防止中方在台灣問題上以武力改變現狀。以答記者問方式作出回應表示，日本自民黨政要在台灣問題上再次肆意挑釁，干涉中國內政，嚴重背棄中日四個政治文件精神，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

駐使館發言人說，台海現狀是海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。試圖改變現狀的不是中方，正是「台獨」分離主義分子和外部干涉勢力。中國政府和人民將堅定捍衛主權安全利益。

據日本共同社中文網報導，麻生太郎11月13日到訪澳大利亞，在首都坎培拉由智庫澳大利亞國際事務研究所主辦的會議上發表演講時，作出以上表述。

麻生太郎強調，日美澳有必要團結一致，不容許中國憑力量改變現狀。他也提議擴大合作，例如讓日本也加入以在澳洲部署核動力潛艦為核心的美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）。

日本 麻生太郎 自民黨

延伸閱讀

又爆歧視言論！柯文哲稱「美國掃地黑人最慢來」惹議 綠批：完全不適格

雙方關係難維繫？日前首相怨：南韓總統下台後不是被殺就是被抓

侯友宜舊金山僑宴驚喜！26年前南非使館救出嬰兒相見歡

禮物藏陷阱？陸方贈英使館離任館員茶具 意外摔破竟發現竊聽器

相關新聞

習近平訪美捎訊號？ 學者分析：中美關係短期難獲根本性改變

大陸國家主席習近平專機14日由北京起飛訪美，除了參與亞太經合會（APEC）之外，外界更關注習近平與拜登的會晤。對此，香港...

麻生太郎訪澳談日美澳團結抗中 陸駐日使館：強烈不滿

大陸駐日大使館發言人就日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前訪問澳大利亞期間，公開表示日美澳應團結一致，防止中方在台灣問題...

大陸台企聯表態 強烈建議「藍白合」促進兩岸和平

藍白政黨協商15日登場，面對「藍白合」情況未明，大陸全國台企聯今發布聲明，指為了促進兩岸和平，強烈建議藍白以大局為重，突...

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

大陸外交部日前宣布，大陸國家主席習近平將於14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，並出席APEC峰會。據新華社剛剛發...

不踩「最後底線」 陸前駐美大使：北京願與美談判所有問題

在拜習會即將登場前，大陸前駐美國大使崔天凱13日出席香港一場閉門活動時表示，只要「一個中國」原則受到尊重，北京願與華府就...

藉APEC促成拜習會 學者：創造對話機會勝過實質共識

「拜習會」將以APEC峰會場邊會談的方式登場。學者分析，以這樣的方式會面，象徵意義大於實質意義，顯示雙方仍尋求在面對分歧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。