麻生太郎訪澳談日美澳團結抗中 陸駐日使館：強烈不滿

大陸駐日大使館發言人就日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前訪問澳大利亞期間，公開表示日美澳應團結一致，防止中方在台灣問題上以武力改變現狀。以答記者問方式作出回應表示，日本自民黨政要在台灣問題上再次肆意挑釁，干涉中國內政，嚴重背棄中日四個政治文件精神，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

駐使館發言人說，台海現狀是海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。試圖改變現狀的不是中方，正是「台獨」分離主義分子和外部干涉勢力。中國政府和人民將堅定捍衛主權安全利益。

據日本共同社中文網報導，麻生太郎11月13日到訪澳大利亞，在首都坎培拉由智庫澳大利亞國際事務研究所主辦的會議上發表演講時，作出以上表述。

麻生太郎強調，日美澳有必要團結一致，不容許中國憑力量改變現狀。他也提議擴大合作，例如讓日本也加入以在澳洲部署核動力潛艦為核心的美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）。