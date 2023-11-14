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不踩「最後底線」 陸前駐美大使：北京願與美談判所有問題

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸前駐美大使崔天凱表示，只要沒人挑戰一中原則，大陸就沒有必要使用武力。圖為崔天凱今年7月出席北京一場論壇時的資料照。中新社
大陸前駐美大使崔天凱表示，只要沒人挑戰一中原則，大陸就沒有必要使用武力。圖為崔天凱今年7月出席北京一場論壇時的資料照。中新社

在拜習會即將登場前，大陸前駐美國大使崔天凱13日出席香港一場閉門活動時表示，只要「一個中國」原則受到尊重，北京願與華府就「所有問題」舉行談判。

據南華早報、香港商業電台報導，崔天凱13日在香港出席首屆家族企業峰會（FBS）閉門活動期間，提到中方在台灣問題上的紅線。

他指出，大陸領導人有誠意穩定中美關係，願在重要議題上與美接觸，前提是華府尊重一中原則。只要沒人挑戰一中原則，就無必要使用武力；但如有人挑戰一中原則，戰爭風險將大增。

崔天凱還提到，希望美國政客有足夠智慧和常識，不輕易鼓吹戰爭。他認為，中美元首會晤將是兩國避免對抗和誤判的機會，可推動兩國在多項具體議題上取得進展，包括軍事交流方面。

他認為，中美元首會晤是避免兩國對抗、誤判的絕佳機會，為關係發展提供戰略指導。若成功，可推動雙方在多項具體議題取得進展，或包括軍事交流。

大陸觀察者網報導，針對拜登政府的對華政策，崔天凱早前在北京香山論壇高端對話論壇上曾表示，關鍵問題不在於美方具體的說法，而在於美方能否真正尊重中國，接受中國的發展。

崔天凱指出，首先是中國主權，例如台灣問題。然後是中國的道路和制度問題。還有中國以符合國情的方式實行民主、促進人權。最後，中國要實現發展，走向中國式現代化。這些問題，美國能不能接受。

英國廣播公司（BBC）13日報導，台灣議題是中國最在意的問題。不過，專家並不期待在台灣議題上有所突破。美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群認為，雖然預計拜登將重申美方立場，例如「一中政策」和「不支持台獨」，但不會有更多的表述；另外拜登預計將強調美國對中國在台灣周邊軍事活動的擔憂。

崔天凱於2013年出使美國，2021年終卸任回大陸。擔任中國駐美大使期間，經歷了歐巴馬、川普以及拜登三任美國總統。

美國 拜登 台灣 一中原則

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