王滬寧：兩岸關係和平發展最符合兩岸人民利益和心願

2023兩岸企業家峰會年會14日在南京登場，中共中央政治局常委王滬寧在會中表示，兩岸關係和平發展最符合兩岸人民切身利益和共同心願。兩岸血脈相連，沒有任何理由不攜手不融合發展，大陸將始終秉持兩岸一家親理念，關愛造福台灣同胞，分享發展機遇。

王滬寧在開幕式上首先代為宣讀大陸國家主席習近平致的賀信。習近平於賀信中指出，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞為命運共同體。兩岸企業家高峰會是兩岸企業及工商界人士交流合作的重要平台，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展發揮了重要作用。希望高峰會廣泛團結兩岸企業界、工商界，為壯大中華民族經濟、增進同胞福祉作出新貢獻。

習近平表示，大陸將持續致力於促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台胞福祉的制度與政策，協助台胞台企融入新發展格局、實現高品質發展。希望兩岸企業家秉持民族大義，掌握歷史大勢，勇擔時代責任，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

隨後王滬寧接著致詞指出，希望兩岸同胞積極參與兩岸交流，開創兩岸融合發展新局。兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、增進兩岸共同發展及造福兩岸同胞的正確道路，最符合兩岸人民切身利益和共同心願，也最符合時代的發展潮流。

王滬寧接著說到，由衷希望台灣同胞參與發展「體現一個中國原則的九二共識，反對台獨」，兩岸開展對話，可以共同解決雙方關心的問題。希望廣大台胞與台商努力把握兩岸關係發展，以實際行動共同推動兩岸關係和平發展，共同維護台海和平穩定。

王滬寧稱，台商台企可以「順時順勢」，在參與大陸現代化建設中發揮得更好。他強調，「兩岸同屬同根、血脈相連」，沒有理由不攜手不融合發展，「始終秉持兩岸一家親理念，關愛造福台灣同胞，分享發展機遇」。

王滬寧強調，大陸國務院9月發布「建設兩岸融合發展示範區的意見」，將會依照這個意見書，持續地落實，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸開創機運，「期待台灣同胞可以積極參與」。

王滬寧此前在會前會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄等人時表示，新冠疫情後，外部情勢出現重大變化，台商台企在大陸也遇到些困難，只要戰勝挑戰就可以有新的起點。他並呼籲兩岸企業家要順時順勢加強合作，讓兩岸經濟產業合作的橋，越做越牢。

2023兩岸企業家峰會年會14、15日在南京舉行，年會以「新格局中融合發展與高品質發展」為主題。台灣與會人士還包括海貿會會長高孔廉、三三會理事長林伯豐、工總理事長苗豐強、商總主席賴正鎰、電電公會理事長李詩欽等工商團體代表；大陸方面則有國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人。