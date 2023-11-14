習近平為何對美改唱軟調子？學者：有個不能說的原因

俄烏戰爭加上以巴戰爭，已讓美國顯得有些力不從心。在這種狀況下，何以大陸國家主席習近平此時反放低姿態，願意赴美舉行拜習會？對此，大陸旅美時事評論員鄧聿文認為，習近平主要目的是為穩定中國經濟，但背後還有一點不能對外說的原因。

鄧聿文13日在美國之音撰寫的評論文章指出，在中方似乎有籌碼的情況下，習近平之所以突然對美唱起「軟調子」，按美方要求同意舉行拜習會，背後原因有三：不明朗的中國經濟形勢、穩定中美關係以促進中國地緣政治環境改善，以及顯示習本人對中國政局的掌控能力。

文章稱，今年以來，中國經濟走勢一波三折，目前仍處於底部區間運行，未來前景也不明朗。經濟形勢起伏一個重要因素就是企業對中美關係破局的擔憂一直在強化，特別是外資憂慮在中國投資的安全問題，包括人身安全，今年就陸續有一些外資尤其是美資撤離中國。

鄧聿文認為，中國政府現在優先考慮的是經濟，「經濟不穩，一切皆不穩」。要穩經濟就需穩定中美關係，如此才能打消外資顧慮。習和拜登舉行會談，除發出穩定和改善兩國關係的信號外，本身即是兩國關係穩定的一部分。

另一面，穩定中美雙邊關係，亦有利美國的盟友改善同中國的關係。客觀而言，美國的西方盟友雖然也基於自己國家的利益和價值觀同中國打交道，但美國的對華政策對它們有很大影響，這些國家基本跟隨美國，和美同調。

鄧聿文稱，一旦美國作出某種改變或調整，盟國也會跟著改變和調整對中國的做法。日本就表示，將安排岸田在APEC會議期間與習會談，澳洲總理也剛對中國進行了四天訪問。拜習會後，可能還會有美國盟友和中國的緊張關係得到一定程度緩和。如此，中國的地緣政治壓力將會減少。

鄧聿文指出，除前述兩點，「不能不說，習為表現自己對中國政局的絕對掌控能力，也是他同意這次拜習會的原因」。

他解釋，習是要以此顯示，中美關係如何處理，不是聽從大陸國內強硬派的指點，也不是要屈服國內友美派的壓力，而是由他自己說了算。

鄧聿文表示，習不是不知道沒有堅持讓香港特首李家超出席，會讓大陸很多人不滿，指責他有牌不打還對美讓步。但在習看來，對美的外交必須絕對掌控在他手上，他會根據國內外形勢和個人需要調整對美策略。

「總之，他要通過這個事情表明，他對國內政局的掌控堅如磐石，不管怎麼做，都是對的」，鄧聿文說。

文章最後稱，美中關係在低水平上的穩定，符合眼下雙方利益。習對美唱起「軟調子」，當然不是他一時心血來潮，他的根本出發點是要爭取讓中國有一個穩定和平的發展環境，哪怕這個時間不長，「5、6年足矣」。

鄧聿文指出，「利用這段時間將中國的經濟進一步做大，解決國內的技術和產業升級問題，屆時，若美國還在打壓中國，中國就將會有更強的實力同美抗衡。但這一點是不能對外說的」。