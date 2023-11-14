拜習會將登場 陸學者：中方將向美表明台海問題底線　

大陸國家主席習近平將於今日啟程赴美，預計15日與美國總統拜登舉行會談。遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超接受香港中通社專訪時表示，在中美關係觸底反彈的局勢下，中美元首會晤非常引人注目，預料雙方將就經貿合作、安全利益等雙方關切表明各自立場，中方可能將再次向美國表明中國關於台海問題的原則底線。

為期一周的亞太經濟合作組織會議（APEC）11月11日在舊金山揭幕，其中將於15日舉行的拜習會無疑最受關注。這次拜習會也是去年11月印尼峇里島G20峰會後，中美元首再次會晤。

呂超指出，當前在巴以衝突等影響下，美國在處理國際關係上出現困難，美國求之不得與中國緩和關係，所以美國有可能在對華關係方面稍微放低身段，避免如過去般鋒芒畢露。這次會晤可望給中美關係帶來進一步緩和的跡象。

白宮國家安全顧問蘇利文12日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時表示，美國拜登決心與中國重建軍事關係。

呂超認為，隨著兩國元首會晤，雙方在軍事上有可能出現觸底反彈的跡象。但最主要的是美國在印太戰略中，針對中國的所作所為究竟會是怎樣的狀態。

呂超表示，目前中美關係一邊在緩和，但仍有許多問題沒有解決。尤其在美國的印太戰略下，美國糾集菲律賓等國家，指向中國，美國在印太地區執意與中國為敵的跡象沒有改變。

他強調，若想與中國繼續保持良好的關係，美國不能採取「兩面派」的姿態，持續製造緊張空氣，將破壞中美關係基礎。