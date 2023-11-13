孫業禮任大陸文旅部長 主管兩岸旅遊業務

曾給中共中央政治局上過課的中共中宣部副部長、國新辦主任孫業禮，日前被中共中央任命為大陸文化和旅遊部黨組書記，並即將接任文旅部部長，主管文化、旅遊業務，包含兩岸旅遊交流業務。

據中新社報導，根據大陸文化及旅遊部官網「部領導」專欄顯示，孫業禮已任中共文化及旅遊部黨組書記。

據文旅部官員透露，實際上孫業禮上周四（10月9日），已經到任。原來的文旅部部長胡和平，任中央宣傳部分管日常工作的副部長。

報導稱，孫業禮，1964年12月生，北大歷史系畢業，北大歷史學碩士學位，編審，中共黨員。曾擔任中央文獻研究室副秘書長兼《黨的文獻》主編、中央文獻研究室室務委員兼第五編研部主任、中央文獻研究室室務委員兼第六編研部主任、中央 文獻研究室副主任、中央黨史及文獻研究院副院長等職，後出任中央宣傳部副部長，中央宣傳部副部長、國新辦主任等職。

值得注意的是，孫業禮被視為習近平人馬，也曾經習近平等中央政治局委員上過課，受到習的信任。

2016年播出的中央紀委反貪專題片《永遠在路上》，就是孫業禮一手策劃的；2022年，在中共的二十大召開之前，由中宣部製作的16集大型專題片《領航》播出，回顧10年非凡成就，孫業禮是該片的出品人之一。2022年10月15日下午，中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發布會在人民大會堂舉行，孫業禮作為新聞發言人出席了發布會，他成為中共二十大的發言人。

中新社報導稱，孫業禮擔任國新辦主任後，近兩年來國新辦發布了《台灣問題與新時代中國統一事業》、《「一國兩制」下香港的民主發展》、《中國的民主》等一系列重要白皮書，「有力地闡釋中國大陸立場，回應西方政界和媒體的質疑，在國際輿論引導與鬥爭中發揮了重要作用」。