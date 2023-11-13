孫業禮任大陸文旅部長 主管兩岸旅遊業務

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中宣部副部長、國新辦主任孫業禮，將任大陸文旅部部長。孫曾給中央政治局上課，並擔任中共廿大發言人。（央視截圖）
中共中宣部副部長、國新辦主任孫業禮，將任大陸文旅部部長。孫曾給中央政治局上課，並擔任中共廿大發言人。（央視截圖）

曾給中共中央政治局上過課的中共中宣部副部長、國新辦主任孫業禮，日前被中共中央任命為大陸文化和旅遊部黨組書記，並即將接任文旅部部長，主管文化、旅遊業務，包含兩岸旅遊交流業務。

據中新社報導，根據大陸文化及旅遊部官網「部領導」專欄顯示，孫業禮已任中共文化及旅遊部黨組書記。

據文旅部官員透露，實際上孫業禮上周四（10月9日），已經到任。原來的文旅部部長胡和平，任中央宣傳部分管日常工作的副部長。

報導稱，孫業禮，1964年12月生，北大歷史系畢業，北大歷史學碩士學位，編審，中共黨員。曾擔任中央文獻研究室副秘書長兼《黨的文獻》主編、中央文獻研究室室務委員兼第五編研部主任、中央文獻研究室室務委員兼第六編研部主任、中央 文獻研究室副主任、中央黨史及文獻研究院副院長等職，後出任中央宣傳部副部長，中央宣傳部副部長、國新辦主任等職。

值得注意的是，孫業禮被視為習近平人馬，也曾經習近平等中央政治局委員上過課，受到習的信任。

2016年播出的中央紀委反貪專題片《永遠在路上》，就是孫業禮一手策劃的；2022年，在中共的二十大召開之前，由中宣部製作的16集大型專題片《領航》播出，回顧10年非凡成就，孫業禮是該片的出品人之一。2022年10月15日下午，中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發布會在人民大會堂舉行，孫業禮作為新聞發言人出席了發布會，他成為中共二十大的發言人。

中新社報導稱，孫業禮擔任國新辦主任後，近兩年來國新辦發布了《台灣問題與新時代中國統一事業》、《「一國兩制」下香港的民主發展》、《中國的民主》等一系列重要白皮書，「有力地闡釋中國大陸立場，回應西方政界和媒體的質疑，在國際輿論引導與鬥爭中發揮了重要作用」。

中共二十大 主任 習近平

延伸閱讀

看Lisa瘋馬秀真的出事！Angelababy遭封殺掰了10年節目

男子向大陸賣家買104支額溫槍 未申請查驗登記判拘役40天

航空貨運 唱旺到春節

經濟日報社論／大陸邁向金融強國的機會與挑戰

相關新聞

總統大選將至 陸委會：中國加大介選力道

陸委會今天指出，隨大選進入倒數，中共介選力道加大，以經濟脅迫干擾選舉。此外，利用會見台灣人士，強調兩岸關係面臨「和平與戰...

日籍男遭控觸反間諜法判刑 陸外交部：法治國家「依法處理」

日籍男遭控違反中國「反間諜法」被湖南省高級人民法院判刑，中國外交部發言人毛寧說，中國是法治國家，依法處理案件及保障當事人...

分析：台美大選前拜習會 降溫台海局勢良機

香港南華早報（SCMP）今天報導，美國總統拜登與中國國家主席習近平即將在舊金山會晤，由於美國與台灣明年都將舉行恐牽動兩岸...

孫業禮任大陸文旅部長 主管兩岸旅遊業務

曾給中共中央政治局上過課的中共中宣部副部長、國新辦主任孫業禮，日前被中共中央任命為大陸文化和旅遊部黨組書記，並即將接任文...

旅遊業者：組團赴陸應立即開放 操之在人的要創造善意

針對陸委會主委邱太三13日在立法院表示，若明年民進黨勝選，陸客來台就沒那麼樂觀。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，既然主...

陸外交部：盼美方將無意和中國發生衝突的承諾落到實處

中國大陸已於日前宣布，大陸國家主席習近平將赴美國舊金山舉行中美元首會晤。就「拜習會」，大陸外交部發言人毛寧13日回應重申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。