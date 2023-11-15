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大選近 陸委會：陸加大介選力度

聯合報／ 大陸中心／台北報導
陸委會。聯合報系資料照
陸委會。聯合報系資料照

陸委會昨發布「第三季中國大陸情勢報告」指出，隨台灣選舉日近，中共政治操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸及陸客來台觀光等議題，加大介選力度。

報告指出，中共將對台貿易壁壘案的調查期限延長三個月至明年一月十二日，我總統大選前一日；大陸官媒稱中共對富士康集團進行稅務、用地等全面稽查。另中共再次就禁我芒果輸陸、解禁苗栗文旦輸陸操作區隔對待；嚴詞批判我方恢復兩岸觀光旅遊的規畫，拒絕開放陸客來台。

報告稱，中共種種作為明顯是出於政治動機，且企圖以經濟脅迫干擾我方選舉。此外，中共持續利用會見我方人士，強調兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩項前景選擇，企圖影響台灣人民投票意向。

在國際方面，報告稱，中共藉美中互動場合，促美遵守其「一中」及「三公報」，及停止美台官方往來。針對副總統賴清德過境美國對台文攻武嚇，並於台灣周邊實施海空聯合戰備警巡和聯合演訓。另中共持續對我外交打壓，八月間迫我退出中美洲議會。

中共 陸客 陸委會

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