陸媒釋風向 習岸會似有譜

中美元首「拜習會」確定本周召開，日本也有意推動首相岸田文雄與大陸國家主席習近平在美國舊金山ＡＰＥＣ峰會期間會晤，日前更派內閣重要官員赴北京與大陸外長王毅磋商。陸方雖尚未宣布中日「習岸會」，但有官方背景的大陸時政微信公眾號「牛彈琴」近日發文，中日關係最近也有很「微妙變化」，其中包括對於中日領導人會晤，「雙方官員顯然都在進行積極準備」。

王毅上周與日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男舉行中日高級別政治對話磋商。但針對「習岸會」安排，大陸外交部發言人汪文斌當時稱，沒有可提供的訊息，還喊話日方應以實際行動兌現構築建設性、穩定的中日關係。

「牛彈琴」近日以「中日關係最近也有很微妙的變化」為題發文稱，除了一度劍拔弩張的中美關係出現緩和，中澳關係翻開新的一頁，中日關係也出現很微妙的變化。中日都同意努力推動重回健康穩定發展軌道，最關鍵的是，ＡＰＥＣ期間的中日領導人會晤，雙方官員顯然都在進行積極準備。

「牛彈琴」進一步稱，未來的世界競爭，更是地區與地區間的競爭，中日韓更應攜手，面對中美關係改善，日本也有焦慮感，不排除中日ＡＰＥＣ峰會後，中日韓三國重啟領導人會晤。