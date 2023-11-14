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港國安法審結101宗 定罪率100%

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

港府保安局長鄧炳強昨表示，香港國安法審結案件一○一宗，定罪率百分之百，會繼續根據香港國安法和啟動現行法例，進行調查和執法，也要全力研究有效的立法方案，務求明年內完成基本法二十三條國安立法。

鄧炳強在立法會保安委員會上說，香港至今超過二六○人涉及香港國安法被捕，已審結一○一宗案件，定罪率百分百。港府打擊危害國安活動不會停止，有證據便會拘捕及檢控；會繼續根據香港國安法和啟動現行法例，針對涉嫌危害國家安全的行為和活動，進行調查和執法，並且加強國家安全和反恐情報收集和分析。

在回應立法會議員有關二十三條立法的提問時，鄧炳強稱當局一直推展基本法二十三條立法的相關工作，並正全力研究有效的立法方案，當局將適時進行公眾諮詢，務求明年內完成立法。

他相信西方國家會藉香港二十三條立法抹黑香港，打擊北京中央和香港政府的權威，強調會做好宣傳，說明立法不會影響投資者，能保障營商環境，而國安法並非香港獨有，其中，英國的國安法比香港「更辣」。香港國安法是全國性法律，不能由二十三條立法取代，兩者應相輔相成。

他又強調，不同意目前香港社會已無風險，立法並非要「嚇市民」。一個安穩環境下，才可以做生意、投資，旅客才可以安全逛街、消費、購物。當社會混亂不堪，只要說話口音歪一點都被人打的話，社會經濟如何發展？

香港 國安

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