旅遊業者籲 組團赴陸馬上開放

針對陸委會主委邱太三昨在立法院表示，若明年民進黨勝選，陸客來台就沒那麼樂觀，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，既然主管官員非常清楚大陸的態度，那能操之在我的，台灣旅行社組團赴大陸，就應馬上開放；而操之在人的陸客來台，則要創造更多善意。

許晉睿表示，邱太三的說法顯示，陸委會其實非常清楚大陸的反應，及北京決策者的想法和做法。那今年九月就不應對台灣旅遊業者和民眾說，必須「兩岸對等開放」，而且還給大陸一個月的「回應期」，讓業者與民眾空等待。

他認為，不論陸委會或交通部觀光署，都要尊重市場機制，不要因既定政策限制市場經濟。從昨天邱太三的說法可知，從八月迄今，台灣就不是尊重市場機制，一直用政策理由在阻擋兩岸旅遊，一直在政策上反覆。

至於陸委會始終堅稱「兩岸對等開放」，許晉睿表示，在旅遊市場中從未有過真正的「完全對等」，例如台灣與日本、南韓、越南、泰國之間，就從未有過真正對等互惠。

另一位經營大陸旅遊業務卅年的業者表示，邱太三稱，陸委會對兩岸團客限額，是因為國人「都跑到國外旅遊」，特別是日本、東南亞，「交通部當然會有壓力」，因出境旅遊興盛，而害怕國旅市場流失，這種理由完全不成立。

該業者表示，一位部長級官員會用這種理由阻擋兩岸旅遊開放，舉世罕見。全世界的旅遊市場，都同時面臨國外旅遊和國內旅遊的競爭，遊客有權利選擇旅遊目的地，不是政府行為可限制。國旅打不過出境旅遊，政府就要設限嗎？難道政府希望把民眾都關在台灣，國內旅遊就會賺大錢嗎？