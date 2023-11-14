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陸客何時來 邱太三：若綠勝選恐不樂觀

聯合報／ 記者廖士鋒周彥妤／台北報導
台灣民眾在桃園機場搭機前往大陸旅遊。 （中通社）
台灣民眾在桃園機場搭機前往大陸旅遊。 （中通社）

交通部將於明年三月解除赴陸禁團令，陸委會卻規畫台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日兩千人為限，陸委會主委邱太三昨稱，對兩岸團客限額，是因國人「都跑到國外旅遊」，交通部會有壓力。至於陸客何時有望來台，邱太三坦言，明年如果民進黨勝選，「我們也沒那麼樂觀」，會按照我方規畫的方向跟時程。

針對邱太三提及「交通部有壓力、擬限額每日兩千人」等說法，交通部長王國材表示，兩岸恢復健康有序交流是政府立場，也朝此目標進行規畫；政策配套上，相關部會仍會與各界持續討論。

立法院內政委員會昨審查陸委會預算，朝野攻防焦點之一是兩岸團客議題。

國民黨立委李德維質疑，交通部已公布明年三月解除赴陸禁團令，但陸委會說只是「規畫方向」，邱太三回應稱「兩者都對」，李德維批評「這樣講，業者就瘋了」，因為業界早已著手規畫。

針對台灣旅遊業者組團赴陸以每日兩千人為限，邱太三稱，因為國人都跑到國外旅遊，交通部當然會有壓力；官方也擔心，「萬一他（陸方）還是不過來，國旅又全部跑出去，特別是日本、東南亞」，政府基於「對等互惠」原則，以二○一九年陸客來台人數，計算出此限額。

至於大陸方面遲未解禁陸客來台，邱太三說，「如果老共都一直不要（解禁陸客來台），我們就按照自己規畫的方向跟時程」。他還說：「講白了，明年如果民進黨又獲勝了，你認為老共會開放嗎？我看我們也沒那麼樂觀，所以我們會按照自己的思考去做。」

金門縣立委陳玉珍關注「陸客自由行金馬先行」，邱太三稱「會盡全力努力」，陳玉珍補充「大陸我會協助溝通」，但邱太三僅表示要彙整意見後提給上層。

邱太三 交通部 陸客

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