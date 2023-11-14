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陸配參政 邱太三稱非陸委會管轄

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會主委邱太三（中）上午出席立法院內政委員會審查陸委會預算會議前受訪，針對民眾黨不分區立委名單擬納中國籍配偶徐春鶯，衍生的大陸「國籍」與陸委會解釋「雙重國籍」爭議，被各界批評是「兩國論」，邱太三強調「這個沒有！」《中華民國憲法》僅規範我國政府組織，「其他國家，美國、日本、南非都不是在我們憲法規範範圍內」。
陸委會主委邱太三（中）上午出席立法院內政委員會審查陸委會預算會議前受訪，針對民眾黨不分區立委名單擬納中國籍配偶徐春鶯，衍生的大陸「國籍」與陸委會解釋「雙重國籍」爭議，被各界批評是「兩國論」，邱太三強調「這個沒有！」《中華民國憲法》僅規範我國政府組織，「其他國家，美國、日本、南非都不是在我們憲法規範範圍內」。

民眾黨擬提名陸配徐春鶯列不分區立委，陸配參政引發「國籍」問題持續延燒，陸委會日前的說明被外界質疑是「兩國論」，陸委會主委邱太三昨天對此否認，並稱如何放棄（中國大陸）國籍，在中共的國籍法中規定明確，而中華民國憲法僅規範我方政府組織，「其他國家都不是在我們憲法規範範圍內」。

邱太三昨赴立法院內政委員會，針對施政計畫與收支預算進行報告並備詢。

就陸配參政的「國籍」問題，他在受訪時表示，中共國籍法規定很明確，第十條或第十四條、十五條都有（放棄國籍）相關規定。至於參選資格，他重申我方國籍法規定很明確，應由權責機關處理。

陸委會的說法被質疑是「兩國論」，邱太三否認「這個不是（兩國論）」；並指出中華民國憲法只有規範我方政府的組織，至於其他國家的組織，美國、日本、南非，都不是在我方憲法規範範圍內。

國民黨立委陳玉珍以司法院前副院長蘇永欽近日撰文強調，大陸地區人民不存在所謂雙重國籍問題，可說已是我國司法體系一致的見解，並質疑陸委會的說法。

邱太三回應，「不用看他的文章，他那時候不是大法官，那是他自己的見解」；台大法律系教授也有寫文章，提出別的觀點，「個別學者他有自己看法」；「六一八號解釋根本不是在解釋這個東西」。

有立委詢問是否會推動修法？邱太三表示，近期立法院在很多法令上，都重新對大陸地區做了新定位；「兩岸條例」只能規範大陸地區人民怎麼到台灣，（陸籍人士）取得國民身分後，就要跟所有國民遵守相同法律，「這就不是陸委會來管的」，例如參選是由中選會決定，任公職則由其任職單位。

他強調，大陸地區人民的「歸化」，這一點是用兩岸條例，不是適用國籍法，但「歸化」之後，就適用中華民國法律。

至於我方是否有徐春鶯註銷大陸「國籍」紀錄？海基會董事長李大維回應，海基會沒這樣的記載，徐是民國八十二年來台，修訂條文（指兩岸條例第十七條有關來台居留、定居等規定）是一○二年三月才實施，她是新條文實施前就取得我方身分。按照法律是不溯及既往。

邱太三 陸委會 國民黨

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