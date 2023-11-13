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陸官媒稱：全球逾9成網友認為中美關係不是零和博弈

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官媒發表民調結果指出，接近九成網友認為維護中美關係穩定，必需落實元首共識。（路透）
大陸官媒發表民調結果指出，接近九成網友認為維護中美關係穩定，必需落實元首共識。（路透）

央視旗下中國環球電視網（CGTN）聲稱，近日在其英語、俄語、阿拉伯語等平台上，完成一項全球網路民調，共收集逾1萬網友投票。結果顯示，近九成網友認為維護中美關係穩定，必需落實元首共識。同時，有92%的人認為中美關係不是零和博弈。

報導稱，民調結果顯示，86%人認為維持中美關係健康穩定發展的關鍵，是採取切實措施落實兩國元首會晤共識，持這一觀點者比7月時增加了4.1個百分點；91.2%人認為中美關係要發展得好，必須建立在相互尊重、平等相待的基礎上，尊重彼此的核心利益和重大關切。持此觀點者較之前上升了2.1%。

同時，92%人認為中美關係不是零和博弈，任何試圖改造和遏制對方的想法都是不切實際的，不應剝奪對方的正當權利。持此觀點的者較之前上升了8.3%；83.2%人認為雙方應客觀了解彼此的戰略意圖，有效應對雙邊關係中的競爭因素；77%人同意兩國應保持充分溝通，以防止誤解誤判。

對於兩國可合作的領域，73.5%人認為中美應加強在能源、糧食安全、氣候變化等的合作，65.8%人敦促中美在解決區域衝突、應對全球治理挑戰等擴大合作。

民調

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