蘇永欽指兩岸不存在雙重國籍 邱太三：那是他自己見解

陸委會解釋陸配參政的說明，連日來引起「兩國論」質疑，朝野立委也多有關切。面對前大法官與司法院副院長蘇永欽強調「大陸地區人民不存在所謂雙重國籍問題，可說已經是我國司法體系一致的見解」，陸委會主委邱太三回應指，「他那時候不是大法官，那是他自己見解」。

邱太三13日上午在立法院內政委員會，回應民進黨立委賴品妤質詢陸委會是否準備修法時，提到《兩岸條例》的訂定，「當時情勢是希望兩岸透過交流方式能達到更好融合或者未來發展」，但沒想到30年來，因為中國崛起，引發整體國際情勢變化，也引發兩岸緊張，這完全是中共。

邱太三表示，立法院在很多法令上，「都重新對大陸地區做了新定位，相關部會也要體會到這樣的情勢」。他重申，《兩岸條例》只能規範大陸地區人民怎麼到台灣，當他取得中華民國國民身分後，就要跟所有中華民國國民遵守同樣法律，「這就不是陸委會來管的」，而是其他部會。「他參選是由中選會決定，任公職是要任職單位」。

國民黨立委游毓蘭質詢時，邱太三則回應，1991年修憲後，「縱使不再把對岸視為叛亂團體，但因為對岸對我們整體形勢，還是沒辦法全然信賴」，相關議題也在大法官做過解釋，沒辦法做個別有效的了解，「所以只好用法律全盤性規範，這是基於兩岸情勢跟國家安全考量」。

國民黨立委陳玉珍批評邱太三「榮任中華民國太極協會理事長」，並在審查預算階段，以前大法官、前司法院副院長蘇永欽近日公開撰文，強調「大陸地區人民不存在所謂雙重國籍問題，可說已經是我國司法體系一致的見解」，質疑陸委會的政策。

對此邱太三則回應，「你不用看他的文章，他那時候不是大法官，那是他自己見解」，他表示，現任台大法律系教授也有寫文章，提出別的觀點。「個別學者他有自己看法」、「618號解釋根本不是在解釋這個東西」。

另外，民進黨立委王美惠詢問，海基會是否有徐春鶯註銷大陸「國籍」的紀錄？海基會董事長李大維回應指出，海基會沒這樣的記載，「徐女士是民國82年來，增修條文（兩岸條例第17條）是102年3月才實施，她是新條文實施前就有婚姻關係取得我們身分」。李大維表示，按照法律是不溯及既往，「我們同仁查所有資料庫都沒有記載」。