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拜習會登場前 傳大陸考慮解除對波音737 Max禁購令

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為向美國表達善意，傳大陸將解除對波音737 Max的禁購令。（微博照片）
為向美國表達善意，傳大陸將解除對波音737 Max的禁購令。（微博照片）

拜習會即將登場前，彭博引述消息人士指出，中國大陸考慮在舊金山亞太經合組織（APEC）峰會期間，宣布重新准許大陸航空公司購買波音737 Max客機，將是自2019年波音客機接連發生空難事故後，北京首次恢復對波音公司的採購。

報導稱，波音在中美關係惡化後，其中國市場的商機也被主要競爭對手空中巴士奪走，若前述傳聞屬實，對波音公司而言將是一項重要突破。

但大陸外交部和波音公司，對此尚無任何評論。

波音中國區總裁柳青在剛結束的第六屆中國進博會上接受央視新聞專訪時表示，波音每向世界交付四架飛機，當中就有一架是交付到中國大陸。過去50年，波音已向中國交付超過2,000多架飛機。

波音預計，未來20年中國大陸會是世界最大的單一航空市場，對新飛機的需求量佔全球的五分之一以上，因此波音對中國市場非常有信心。

波音2架737 Max客機在2018年底及2019年3月先後墜毀後，大陸民航局宣布暫停有關型號客機的飛行許可，航空公司也暫停737 Max客機的飛行。

今年初，大陸民航當局完成對737Max的評估及恢復飛行許可，南方航空早前已率先復飛737 Max的商業航班。

波音

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