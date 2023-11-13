港媒：重慶政協主席唐方裕隨習近平考察 已任中央要職

香港媒體報導，陪同大陸國家主席習近平在北京、河北考察災後恢復重建工作的重慶市政協主席唐方裕，已經重返北京任職。

根據新華社報導，習近平10日在北京、河北考察災後恢復重建工作。今年7月底8月初，華北、黃淮等地出現極端降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北等地重大人員傷亡。

當天陪同習近平考察的人員包括北京市委書記尹力和市長殷勇，河北省委書記倪嶽峰和省長王正譜。

《星島日報》報導，據大陸央視新聞聯播片段，隨同考察人員還包括重慶市政協主席唐方裕，他站在中央政策研究室主任江金權附近，顯示他已重返北京任職。

報導稱，盛傳唐方裕已任中央政策研究室常務副主任，未來可能執掌政研室，但也有傳他調往中共中央辦公廳。

唐方裕現年60歲，四川南充人，曾任中共中央政策研究室黨建局副局長、中央政策研究室政治研究局局長、中央辦公廳調研室主任、中央辦公廳副主任、中央辦公廳調研室主任等職，於今年1月出任重慶市政協主席。