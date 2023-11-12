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能緩和美中關係？習近平14日將訪美 學者分析：說得好聽是緣木求魚

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴舊金山與美國總統拜登舉行會談，並出席APEC領導人非正式會議。（路透）
大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴舊金山與美國總統拜登舉行會談，並出席APEC領導人非正式會議。（路透）

大陸國家主席習近平將於14日啟程訪美，史丹佛大學大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光指出，習近平此行目的很明確，就是要借助美國來拉抬中國經濟發展，緩和與西方關係，並緩解內部不滿。但他認為，期望習此行能根本緩和中美關係，甚至有助於穩定世界局勢，「說得好聽是緣木求魚」。

早前外界並不確定習近平會否出席今年在舊金山舉行的APEC峰會，但大陸外交部已於上周五晚間宣布，應美國總統拜登邀請，習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC領導人非正式會議。

吳國光12日在美國之音撰文指出，距離習近平2017年4月的上一次美國之旅，已經過去了六年有半。盡管外界無法準確衡量一個專制國家領袖的民意基礎，但種種跡象顯示習近平在大陸民眾中不受歡迎的程度越來越高。

一年前的「白紙抗議」，上個月前總理李克強猝然去世所引發的悼念活動，甚至上海民眾在今年萬聖節之際的化妝表演，都被普遍看作是民間對習近平高度不滿的表現。

更重要的挑戰來自經濟領域。新冠疫情結束後，北京當局所預期的經濟反彈沒有出現，而是持續低迷。投資、外貿和消費這拉動中國經濟增長的「三駕馬車」，都呈現出疲軟無力的狀態。

2022年，中國經濟總量占美國經濟總量的比重，出現近30年來首次下滑，從2021年的75.3%降至70.3%，今年很可能會進一步下滑。

在對外關係方面，以上個月剛舉辦的「一帶一路」高峰會來說，2017年首屆峰會有29位外國元首或政府首腦出席，2019年的第二屆增至36位，今年的第三屆則降到22位，其中來自歐洲國家今年更只有俄羅斯總統普亭和匈牙利總理歐爾班。

文章指出，習近平就是在上述背景下決定進行此次美國之行的。而為了此次出訪，前段時間，北京當局已開始嚴格控制內部的反美輿論。

但吳國光認為，習近平如不作出根本的調整，他這次美國之行就不過是一種權宜之計。期望習近平這次美國之行能夠根本緩和兩國關係，甚至有助於穩定世界局勢，「說得好聽是緣木求魚，說得不好聽是拜魔賜福」。

習近平 美國 美中關係 北京 拜登 拜習會

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