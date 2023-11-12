拜習會美中回暖？ 陸學者提2指標

大陸外交部十日晚間宣布，應美國總統拜登邀請，大陸國家主席習近平將於十一月十四日至十七日赴美舉行中美元首會晤。中美過去一年歷經關係觸底，大陸學者認為，「拜習會」將推動中美關係止跌企穩，但下一步走向緩和或是改善，需要關注拜習會能否產生實質成果、會晤後的雙邊關係走勢如何等兩個指標。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯接受上海澎湃新聞訪問表示，中美元首會晤「將推動兩國關係止跌企穩」，在此基礎重新校準中美關係的發展方向，推動雙邊關係回到健康穩定軌道，而「到目前為止，中美關係出現的一些鬆動是緩和多於改善。」

吳心伯認為，中美之間正在重建與恢復的對話機制，是自川普執政後期以來尚未出現的現象。這一段時間以來，中美工作小組和對話機制比較密集地開展活動，也是在為中美元首會晤營造氣氛，創造比較好的條件，希望能夠談出成果。

中美關係在年初「氣球事件」後跌至谷底，而後自五月以來，隨著兩國高層交往的增加，先前緊張的關係有所緩和。近期，中美在經貿方面設立了經濟、金融、商務三個工作組，外交方面先後舉行司級海洋事務磋商、中美外交政策磋商以及軍控和防擴散磋商。此外還包含氣候等全球治理領域的對話。

談及近期高層增加交往與一系列新的對話機制建立，是否即為中美關係的「成果」？吳心伯認為，真正的成果是對話機制建立起來以後，中美雙方能夠解決一些具體的問題。

報導指出，儘管部分對話機制正在恢復，但仍有一些較為突出的機制還尚未恢復或仍在討論之中，包括中美兩軍、執法部門、人文交流等磋商交流機制。

吳心伯認為，台灣問題是中方關注的重點，尤其是美國能否將承諾落實到具體的政策和行動上。他認為更多實質成果預計出現在經貿領域，包含近期大陸國務院副總理何立峰訪美也是推進中方在該領域的關切。