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日促下周習岸會 陸官方未點頭

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
王毅昨與日內閣顧問秋葉剛男對話，但陸外交部通稿中未提及APEC「習岸會」。圖為習近平（右）與日本首相岸田文雄2022年11月17日在泰國曼谷會談。（美聯社）
王毅昨與日內閣顧問秋葉剛男對話，但陸外交部通稿中未提及APEC「習岸會」。圖為習近平（右）與日本首相岸田文雄2022年11月17日在泰國曼谷會談。（美聯社）

日本有意在下周舊金山的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）上，安排首相岸田文雄與大陸國家主席習近平會晤，派出日本內閣特別顧問秋葉剛男赴北京磋商。大陸外交部九日深夜證實外長王毅與秋葉剛男會談，環球時報昨天報導，中方仍未鬆口舉行「習岸會」。

據大陸外交部官網，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅九日在北京會見日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男並舉行中日高級別政治對話機制磋商。環球時報昨天報導，根據日本政府發布的消息，這次會談持續三個多小時。秋葉剛男著眼於實現日中領導人會談，提出了兩國之間一系列需要關切的問題，包括福島核汙染水排海、台海情勢等。秋葉剛男也強烈要求中國撤銷有關日本水產品的進口限制。

大陸外交部在磋商結束當天（九日）的午夜發布訊息，王毅闡明中方對目前中日關係的原則立場，指出了改善和發展中日關係的正確路徑。並強調日方應把希望盡快改善中日關係的表態體現在具體行動上。

對照日中官方各自釋出的訊息，日方提出日首相岸田文雄與大陸國家主席習近平在ＡＰＥＣ舊金山峰會期間舉行會晤的要求，但中方似仍未首肯。在美中雙方已於十日晚同步發布「習拜會」確定登場的訊息後，「習岸會」能否舉行仍留下深深懸念。

環時將日方對此次會談的官方訊息及相關報導進行梳理。報導說，日政府發布的訊息稱，雙方還就巴以衝突、烏克蘭危機等國際議題交換意見，並同意繼續保持緊密溝通。

日本放送協會（ＮＨＫ）網站九日報導說，秋葉剛男在會談後接受採訪時表示，「我們進行了富有成效的會談。我對會談內容感到滿意。」

環時報導，對於此次會談，日媒予以廣泛關注。日本「朝日新聞」十日分析認為，中日最大的議題是核汙染水排海後，中國全面暫停進口日本水產品。儘管兩國間還有一些懸而未決的問題，日本一邊密切關注中美關係緩和，一邊仍希望建立去年十一月中日領導人會談所達成的構建「具有建設性、穩定的日中關係」。

而日本「讀賣新聞」稱，日中兩國正商議在美國舉行ＡＰＥＣ領導人非正式會議期間舉行日中領導人會談，並打算繼續為實現該目標進行協調。

日本 舊金山 外交部

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