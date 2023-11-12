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兩岸觀策／得民心得天下 別誤判形勢失江山

聯合報／ 本報記者陳言喬

學界與史界一直在探討為何當年國民黨贏了抗戰卻輸了江山，這個原因複雜多面，但很重要的一項就是「失去民心」。今天的國民黨如果忽視急切希望藍白合的民心，恐再一次被海嘯而來的民意吞噬。

教科書告訴我們，中共在抗戰時期是「一分抗日、二分應付、七分壯大自己」，但中共如何成功壯大自己，是教科書沒教的。那是因為，中共用心經營敵後淪陷區，在農村建立政治組織並土地改革，獲得華北、中原等多地人民認同得以壯大軍事實力，才有與國民黨對抗的本錢。抗戰結束後，國府元氣大傷，從鄉村到城市的民心又向中共傾斜，加上國民黨一連串的政軍失誤，兵敗如山倒退至台灣。

擁有美式裝備的國軍百思不解為何頻頻敗給小米加步槍的解放軍，正是背後有著人民暗助共軍，成就中共的「得民心者得天下」！或是套用習近平說的「江山就是人民，人民就是江山」。

眼下，國民黨可能再次面臨一次生死存亡的關頭。眾所周知，如果失德敗政的民進黨再次執政，國民黨恐將陷入難以再起的絕境，但藍白合給了國民黨一個保有元氣的機會。

討厭綠 不代表挺藍

台灣有六成選民希望下架民進黨貪腐政權，這是民怨已深，國民黨應「決積水於千仞之溪」順勢而為並與民眾黨合作，但如果老想以十多個縣市首長和較多的基層組織為由輾壓民眾黨，或者如某藍營大老所說，用一百元換民眾黨的一毛錢的心態，那恐怕是自我感覺良好，未體察到民心的轉變。多數選民只想下架民進黨，是討厭民進黨、不是支持國民黨，國民黨中央與侯陣營不要誤判形勢。

馬英九前總統建議藍白進行全民調，韓國瑜與部分縣市首長跟進，就是看清時勢與認識到自己（國民黨）的實力與處境，藍白分裂等同大選失敗，兵敗如山倒也會出現在小雞們（立委選舉）身上。

馬建議 保藍營元氣

馬英九的建議不是長他人志氣滅自己威風，進一步言，國民黨還有沒有這一百元的身價都大有疑問；若換得所謂民眾黨的一毛錢而能保住國民黨的「元氣」，避免被民進黨分批圍剿甚至全殲，才是國民黨當前的最高戰略。許多藍營人士反對全民調的論據是不利侯友宜，但這種說法難以取信柯陣營，尤其難以說服中間選民，如果不採用過往普遍公認客觀、原汁原味的全民調，而硬要塞入德式或日式等奇怪方式的民調，導致藍白分裂，侯畏戰、怯戰的形象將深植中間選民心中，不僅侯提前出局，賭爛國民黨的政黨票也可能轉給民眾黨。經國先生曾勉勵黨員幹部：「開大門、走大路」，以合理普遍認知的方式解決藍白爭議，自詡為泱泱大黨的國民黨才能服眾。何況，侯陣營自稱民調大有起色，侯比民調也不一定會輸。

失民心 將一無所有

為了完成政黨輪替，全民調提供一個藍白可操作的合作機制。民眾黨也應適時配合，相互妥協，達成雙贏。國民黨亦忍辱負重，只要合、即便當不成正的，也可保住黨的「元氣」，延長戰線、徐圖再進，藍擔心整碗被白捧去，但換個角度想，重整隊伍、「溶白」納柯。本文重申，國民黨勿因小失大，贏了戰役輸了戰略，重蹈「得延安（壓柯當正）、丟南京（藍白分裂輸大選）」覆轍，守住南京比擁有延安更重要。順民意得民心，戮力「國會過半」，壯大小雞群，才能護持母雞（國民黨元氣），分裂就會失去民心一無所有。

國民黨 全民調 藍白合

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